Раскрыты детали версии с попаданием Усольцевых в яму-ловушку для зверей

Версию о попадании семьи Усольцевых, пропавшей без вести в красноярской тайге, в яму-ловушку для зверей не следует воспринимать всерьез, заявила «МК» специалист Минского сельсовета Партизанского района Людмила Глухова.

По ее словам, в районе поиска Сергея, Ирины и их пятилетней дочери уже настоящая зима, охотники туда не ходят, поскольку сезон закрыт.

«Кто там пишет глупости про глубокие ямы-ловушки для диких зверей, в одну из которых якобы могли угодить Усольцевы? Там ничего не выкопаешь, кругом горы, сплошные камни», — отметила Глухова.

Представитель регионального СК Юлия Арбузова уточнила, что поиски пропавших не останавливались. Спасатели, криминалисты и следователи постепенно обследуют новые участки.

Она добавила, что новых улик найти не удалось, сейчас поиски сосредоточены на территории, прилегающей к месту, где зафиксировали сигнал телефона Сергея Усольцева.

Читайте также:

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.