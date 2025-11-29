В ночь на субботу российские военные нанесли удар по тренировочному лагерю Вооружённых сил Украины в Киевской области. Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его данным, в момент удара в лагере находились сотни иностранных боевиков, приехавших воевать на стороне Киева.

Иванников заявил, что на объекте на тот момент было сосредоточено более 400 иностранных наемников. По его оценке, последствия удара для них оказались критическими.

«Свыше 400 человек находилось в тренировочном лагере в момент удара. Большая часть иностранных наемников погибла, либо получила тяжкие увечья, несовместимые с дальнейшим продолжением службы в ВСУ и террористической деятельностью», — подчеркнул эксперт.

По сути, речь идет о том, что значительная часть контингента, который готовили к дальнейшим боевым действиям, либо уничтожена, либо больше не сможет участвовать в боях. Других подробностей Иванников не привёл.