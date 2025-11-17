Понедельник, 17 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
НовостиНовости России

ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских БПЛА над семью регионами

Алексей Самохин
Freepik AI

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября, дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего целей было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — там средства ПВО уничтожили 14 беспилотников. Существенная активность дронов отмечена и над Тамбовской областью, где было сбито ещё 8 аппаратов.

В Ульяновской области силами ПВО ликвидировано 5 беспилотных летательных аппаратов, ещё 4 дрона самолётного типа были уничтожены в небе над Воронежской областью. Воздушная обстановка оставалась напряжённой и в Орловской области, где расчёты сбили 3 БПЛА.

По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Нижегородской и Тульской областей.

Таким образом, за одну ночь ударные дроны были нейтрализованы сразу над семью российскими регионами, а общее количество уничтоженных целей достигло 36.

Читайте также  В Ростовской области мужчина погиб после ссоры у супермаркета

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.

Последние новости

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых.

Ведьма с микрозаймами и шизофренией: что известно о матери мальчика, голову которого нашли в пруду

Она считала себя ведьмой, называла себя «магом» и говорила о «экспериментах с сознанием», которые якобы проводит. В социальных сетях писала, что «ходит между мирами» и воспринимает странные сны и числа как сигналы из «другого измерения».

Раскрыты детали убийства мальчика матерью и отчимом в Балашихе

В убийстве мальчика, чью голову нашли в воскресенье в...

Зарубин выяснил, кому Путин дал пять в Большом театре

Президент Владимир Путин во время посещения Большого театра вместе...

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...

Mash: мать прикрыла отчима и выбросила в Гольяновский пруд голову сына

Мальчика, чью голову нашли в воскресенье в Гольяновском пруду...

Наемник из «Алого отряда» выдал тайну о школе убийц в ВСУ

Концентрация людей с криминальным прошлым и военными навыками создает угрозу уже не регионального, а глобального масштаба, но этот риск упорно игнорируется.

Экономист Хазин призвал россиян пересмотреть стратегию хранения денег

Эксперт обращает внимание: если цель — не просто копить деньги, а действительно их сберегать, важно заранее определить структуру своих активов.

Сразу 12 автомобильных брендов изменили цены в России

Десять брендов повысили стоимость отдельных моделей, один бренд снизил цены, а еще один бренд провел корректировку цен в обе стороны.

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.

В 27 лет умер актер дубляжа Петр Вечерков

В возрасте 27 лет умер известный российский актер дубляжа...

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...

Погибшую на Урале в 37 лет медработницу терроризировали мошенники

Работницу медсанчасти города Заречный Свердловской области незадолго до смерти...

Стало известно о состоянии пострадавших после атаки дронов на Волгоград

Двое из трех пострадавших в результате налета украинских БПЛА...

Сын вора в законе Мухи вышел из психбольницы после избиения курьера

Роберт Мухаметшин, сын вора в законе по кличке Муха,...