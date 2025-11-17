ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских БПЛА над семью регионами

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября, дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего целей было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — там средства ПВО уничтожили 14 беспилотников. Существенная активность дронов отмечена и над Тамбовской областью, где было сбито ещё 8 аппаратов.

В Ульяновской области силами ПВО ликвидировано 5 беспилотных летательных аппаратов, ещё 4 дрона самолётного типа были уничтожены в небе над Воронежской областью. Воздушная обстановка оставалась напряжённой и в Орловской области, где расчёты сбили 3 БПЛА.

По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Нижегородской и Тульской областей.

Таким образом, за одну ночь ударные дроны были нейтрализованы сразу над семью российскими регионами, а общее количество уничтоженных целей достигло 36.