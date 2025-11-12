Российская армия получит возможность полностью освободить Запорожскую область после захвата Покровска (Красноармейска) и Купянска. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.

По словам эксперта, решение этой задачи высвободит значительные силы, которые командование сможет перебросить на запорожское направление.

Изначально планировалось полностью зачистить Запорожскую область к новогодним праздникам, однако реальность внесла свои коррективы. Баранец подчеркнул: перед наступающими войсками стоят «два очень крепких пенька» — Покровск и Купянск. Именно туда сейчас стянуты определённые силы.

«Как только мы решим эту задачу, появится много сил, и командование направит их на Запорожское и Херсонское направления», — пояснил военный эксперт.

На данный момент российские войска контролируют примерно 75% территории Запорожской области. Полковник отметил, что впереди предстоит ещё немало работы, и призвал не «захлёбываться от восторга» достигнутыми успехами.

Одной из серьёзнейших проблем остаётся безопасность Запорожской АЭС. С территорий, находящихся под украинским контролем, продолжаются обстрелы энергообъекта. Баранец подчеркнул: дела идут неплохо, но расслабляться рано — впереди много серьёзных вызовов.