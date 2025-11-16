Погибшую на Урале в 37 лет медработницу терроризировали мошенники

Работницу медсанчасти города Заречный Свердловской области незадолго до смерти терроризировали мошенники, пишет КП .

Трагедия произошла вблизи базы отдыха «Бодрость» под Асбестом. Тело 37-летней женщины нашли в водоеме 13 ноября. Мать погибшей рассказала, что в последнее время ее дочери регулярно звонили злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками «Госуслуг».

Им удалось убедить жертву в том, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету, и для «обеспечения безопасности средств» следует срочно продать имущество и перевести деньги на «надежные» счета.

«Женщина не на шутку испугалась и выполнила абсолютно все указания: продала имущество и даже оформила несколько потребительских кредитов в разных банках», — говорится в публикации.

Предположительно, речь идет о нескольких миллионах рублей. При этом потерпевшая скрыла от родственников эту информацию, которые могли бы помочь ей в этой ситуации.

У сотрудницы медсанчасти остался 14-летний сын. Следователи проводят проверку.