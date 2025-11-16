Воскресенье, 16 ноября, 2025
Погибшую на Урале в 37 лет медработницу терроризировали мошенники

Никита Рязанцев
Изображение от jannoon028 на Freepik

Работницу медсанчасти города Заречный Свердловской области незадолго до смерти терроризировали мошенники, пишет КП.

Трагедия произошла вблизи базы отдыха «Бодрость» под Асбестом. Тело 37-летней женщины нашли в водоеме 13 ноября. Мать погибшей рассказала, что в последнее время ее дочери регулярно звонили злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками «Госуслуг».

Им удалось убедить жертву в том, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету, и для «обеспечения безопасности средств» следует срочно продать имущество и перевести деньги на «надежные» счета.

«Женщина не на шутку испугалась и выполнила абсолютно все указания: продала имущество и даже оформила несколько потребительских кредитов в разных банках», — говорится в публикации.

Предположительно, речь идет о нескольких миллионах рублей. При этом потерпевшая скрыла от родственников эту информацию, которые могли бы помочь ей в этой ситуации.

У сотрудницы медсанчасти остался 14-летний сын. Следователи проводят проверку.

