Подросток с ножом напал на охранника ТЦ в Москве и порезал полицейских 

Прокуратура Южного административного округа Москвы взяла на контроль установление обстоятельств покушения на убийство охранника торгового центра и применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Днём 23 ноября несовершеннолетний 2008 года рождения в торговом центре на Ореховом бульваре дважды ударил ножом сотрудника охраны, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемого установили. В момент задержания он оказал активное сопротивление — достал нож и причинил ранения двум полицейским, применив насилие в отношении представителей власти.

Действия несовершеннолетнего квалифицированы по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.