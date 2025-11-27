Подозреваемая в убийстве матери жаловалась, что ее держат на цепи

Девочка из Петербурга, которую подозревают в убийстве матери, жаловался друзьям на жестокое обращение, пишет «КП».

Тело 47-летней женщины с ножевым ранением нашли в квартире на Ковалевской улице утром 26 ноября. Сначала ее 13-летняя утверждала, что в дом ворвался неадекватный мужчина. Затем она призналась, что напала на мать.

«Она прямо так и говорила нам: «Мать держит меня на цепи». Возможно, в конце концов у нее случился нервный срыв», — рассказал изданию один из приятелей.

Также друзья подростка опровергли информацию, что она репетировала убийство матери в Roblox.

По одной из версий, мать часто ссорилась с дочерью из-за гиперопеки, дочь решила ей отомстить. В то же время ее бабушка заявила, что конфликтов в семье не было.

Девочка получила ранение в руку, ее госпитализировали, сейчас она находится в стационаре на лечении. Власти уточнили, что семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения органов.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.