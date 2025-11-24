Почему дроны не смогли найти пропавшую семью Усольцевых, объяснил эксперт

При поисках исчезнувших в тайге Красноярского края семьи Усольцевых использовали дроны. Однако даже современная техника не смогла зафиксировать никаких следов пропавших, пишет «АиФ».

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил, почему беспилотники оказались бессильны.

«Дроны помогают осматривать большие и труднодоступные территории. Но важно учитывать, что они лучше всего работают на открытой местности — в полях, степях, над водой, а также на опасных участках, куда трудно добраться людям: завалах, буреломах, песчаных карьерах, обрывах. В лесных районах эффективность дронов ниже, потому что они не могут увидеть то, что скрыто под деревьями», — сказал он.

Эксперт отметил, что есть зоны, где использование беспилотников ограничено. Кроме того, ими нельзя пользоваться во время дождя, снега или при сильном ветре.

«Самым эффективным поисковым подразделением в России можно считать отряд “Лиза Алерт”, который максимально использует возможности летающих беспилотников», — добавил Кондратьев.

Он напомнил, что в активной фазе поисков Усольцевых участвовали около 2000 человек, и они обследовали тысячи километров тайги.

«Беспилотники смогли осмотреть только ту часть территории, где лес не был слишком плотным. Один дрон за световой день мог облететь около 50 гектаров, но ночью они практически бесполезны», — пояснил эксперт.

По его мнению, найти следы Усольцевых не удалось потому, что дронов было слишком мало для такой огромной территории. Кроме того, на работе техники сказались погодные условия — при низких температурах дроны не функционируют.

«Сейчас выпускается много моделей беспилотников, подходящих для поисков людей. Чаще всего используют серийные коммерческие дроны, такие как DJI Mavic, Air, Matrice 4 Enterprise. В случае с Усольцевыми, вероятнее всего, дронов было недостаточно, и нужно было больше техники. Погодные условия тоже сыграли негативную роль», — отметил он.

Сергея, Ирину и Арину Усольцевых в последний раз видели 28 сентября, когда они направлялись к скале Буратинка в Партизанском районе. Через три дня сын Ирины Усольцевой обратился в полицию. Поиски, которые продолжаются уже почти два месяца, пока не дали результатов.