Пьяный офицер украинской военной разведки раскрыл местоположение американских танков Abrams в Харьковской области. Эта информация привела к точному удару по технике и уничтожению экипажей. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее Лебедев рассказывал о результатах ночного удара в харьковском городе Берестин. Там было уничтожено до пяти танков Abrams и 20 военнослужащих ВСУ. Теперь стали известны детали, как именно российским войскам удалось получить координаты столь ценной цели.

«Важная шишка» из ГУР проговорилась

«Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, передавшим слова важной заболтавшейся ‘шишки’ из ГУР, сказанные в пьяном угаре, о местоположении танков Abrams», — отметил Лебедев.

Источником ценной информации стал именно пьяный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее сообщалось об атаке по таинственной цели в городе Берестин. По некоторым данным, ВС РФ задействовали до 5 ракет «Искандер». Похоже, улов того стоил!