Вторник, 18 ноября, 2025
Рязань
Пьяный офицер украинской разведки помог уничтожить 5 танков Abrams

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Пьяный офицер украинской военной разведки раскрыл местоположение американских танков Abrams в Харьковской области. Эта информация привела к точному удару по технике и уничтожению экипажей. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее Лебедев рассказывал о результатах ночного удара в харьковском городе Берестин. Там было уничтожено до пяти танков Abrams и 20 военнослужащих ВСУ. Теперь стали известны детали, как именно российским войскам удалось получить координаты столь ценной цели.

«Важная шишка» из ГУР проговорилась

«Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, передавшим слова важной заболтавшейся ‘шишки’ из ГУР, сказанные в пьяном угаре, о местоположении танков Abrams», — отметил Лебедев. 

Источником ценной информации стал именно пьяный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины. 

Ранее сообщалось об атаке по таинственной цели в городе Берестин. По некоторым данным, ВС РФ задействовали до 5 ракет «Искандер». Похоже, улов того стоил! 

Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
