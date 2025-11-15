Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в отношении 13-летней дочери друга, пишет «КП».
С декабря прошлого года злоумышленники вели с подростком интимную переписку. Также они приходили в гости к ее отцу в квартиру на улице Жуковского. Собутыльники распивали спиртное, а затем совращали ребенка.
В отношении всех членов группы возбуждены уголовные дела по статьям о сексуальных действиях с несовершеннолетней и развратных действиях.
Всем подозреваемым предъявили обвинения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют обстоятельства преступления