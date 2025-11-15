Воскресенье, 16 ноября, 2025
Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Никита Рязанцев
Изображение от freepik

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в отношении 13-летней дочери друга, пишет «КП».

С декабря прошлого года злоумышленники вели с подростком интимную переписку. Также они приходили в гости к ее отцу в квартиру на улице Жуковского. Собутыльники распивали спиртное, а затем совращали ребенка.

«Известно, что минимум половина из них вступала с ней в половую связь. Страшнее всего то, что отец девочки знал о происходящем, но не предпринимал никаких мер», — говорится в публикации.

В отношении всех членов группы возбуждены уголовные дела по статьям о сексуальных действиях с несовершеннолетней и развратных действиях.

Всем подозреваемым предъявили обвинения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют обстоятельства   преступления

