Пельш рассказал, что пережила альпинистка Наговицина на пике Победы

Альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы со сломанной ногой, умирала в страшных мученьях, рассказал телеведущий Валдис Пельш в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fametime TV.

При этом он призвал не осуждать людей, занимающихся экстримальными видами спорта.

«Они считают, что их жизнь наполнена смыслом, и она такая, какая должна быть. В этой жизни есть смерть. Да, другое дело, что, конечно, это очень страшно — умирать на горе несколько дней со сломанной ногой, замерзая», — отметил Пельш.

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Ведущий назвал причиной гибели Наговициной стечение обстоятельств. Он считает, что альпинисты сделали все возможное, чтобы спасти россиянку.

Пельш подчеркнул, что такие люди не безрассудно распоряжаются своей жизнью, как это может показаться со стороны.

Наговицына 12 августа оступилась и сломала ногу при спуске с пика Победы в Киргизии. Ее пытались эвакуировать несколько раз, но безрезультативно.