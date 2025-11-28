Новогодняя столица-2026
«Окунали головой в унитаз»: дети рассказали о пережитом в рехабе на Урале

Никита Рязанцев
Изображение от freepik

Подростки, которых спасли из реабилитационного центра в поселке Исеть под Екатеринбургом, рассказали об издевательствах и ужасных условиях, пишет E1.RU.

Недавно рехаб покинули 22 воспитанника. Родители платили за их проживание по 90 тысяч рублей в месяц, но не знали, что детей бьют и унижают.

«Мы даже не можем смотреть в окно. Это запрещено. А уж выходить — тем более», — заявила одна из девочек.

По ее словам, в реабилитационном центре было плохое питание, еду готовили из дешевых продуктов. Детей наказывали, заставляя их приседать и писать прописи несколько сотен раз. Медиков воспитанники не видели целый год.

Подросток добавила, что за «высокомерие» ей давали пощечины, заставляли спать в грязных садовых перчатках, примотанных скотчем, били ремнем.

Другая девочка пожаловалась на антисанитарию, в рехабе завелись тараканы и крысы.

«У нас был умственно отсталый мальчик, реально с диагнозом. Его консультанты били ради потехи, окунали головой в унитаз», — рассказала она.

Следователи возбудили дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Часть детей уже вернули родителям.

Читайте также  В Серове мать бойца СВО потребовала вскрыть цинковый гроб

Владелицу сети реабилитационных центров Анну Хоботову объявили в розыск.

