«Окунали головой в унитаз»: дети рассказали о пережитом в рехабе на Урале

Подростки, которых спасли из реабилитационного центра в поселке Исеть под Екатеринбургом, рассказали об издевательствах и ужасных условиях, пишет E1.RU.
Недавно рехаб покинули 22 воспитанника. Родители платили за их проживание по 90 тысяч рублей в месяц, но не знали, что детей бьют и унижают.
По ее словам, в реабилитационном центре было плохое питание, еду готовили из дешевых продуктов. Детей наказывали, заставляя их приседать и писать прописи несколько сотен раз. Медиков воспитанники не видели целый год.
Подросток добавила, что за «высокомерие» ей давали пощечины, заставляли спать в грязных садовых перчатках, примотанных скотчем, били ремнем.
Другая девочка пожаловалась на антисанитарию, в рехабе завелись тараканы и крысы.
Следователи возбудили дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Часть детей уже вернули родителям.
Владелицу сети реабилитационных центров Анну Хоботову объявили в розыск.