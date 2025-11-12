Пятница, 14 ноября, 2025
Вышел трейлер сериала «Тайный город» с Биковичем, Колокольниковым и Пересильд

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ представляет первый трейлер сериала «Тайный город» (16+) — масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. В видео зрители впервые видят, как оживает магическая Москва: на улицах столицы сталкиваются люди и древние кланы, владеющие силами, неподвластными науке. Проект, создаваемый компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, увидит свет уже в 2026 году.

Сюжет сериала переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артём, случайно становится обладателем артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Трейлер открывает рассказ наёмника Кортеса (Милош Бикович), который под вариацию «Лунной сонаты» Бетховена объясняет, что такое Тайный город. Его рассказ заканчивается сообщением, что в этом городе началась битва за магический артефакт.

Главы Великих домов, а также молодой маг Любомир (Лео Канделаки) сражаются за магический артефакт. Всеслава, королева Дома Ведь (Юлия Пересильд) после переговоров с предводителем банды Черных Псов Секирой (Денис Шведов) пытается заключить союз с Любомиром. Тем временем еще один наемник Лебедь (Евгений Чебатков) и «десница»  Дома Навь Ортега (Павел Чинарёв) вступают в ожесточённую перестрелку, байкер Байкал (Иван Добронравов) устраивает погоню по магической Москве, Артём (Олег Савостюк) добивается подробностей о Тайном городе от профессора Серебрянца (Сергей Шакуров).

Также в кадре можно увидеть майора Корнилова (Алексей Гуськов), который начинает своё расследование, наёмницу Яну (Мария Андреева), которая объединяется со своим напарником Кортесом, и других героев «Тайного города».

В актёрском составе — Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие.

Над сериалом работает масштабная команда, в том числе режиссёры-постановщики Андрей Туманов, Николай Рыбников, оператор-постановщик Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева, авторы сценария Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская.

Генеральные продюсеры проекта — Данила Шарапов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров.

Премьера фэнтезийного сериала «Тайный город» состоится в 2026 году.

