Татьяна Тарасова не станет скрывать свою боль в программе «Секрет на миллион»

В эту субботу гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Татьяна Тарасова. Она расскажет о несправедливости судьбы, воспитании чемпионов и страшной личной драме, сообщает пресс-служба телеканала.

Татьяна Тарасова – заслуженный тренер СССР. Она точно знает, как вырастить из подающего надежды ребёнка настоящего чемпиона. В студии шоу «Секрет на миллион» Татьяна Анатольевна расскажет о том, почему променяла лёд на тренерское кресло, и поделится деталями трагедии, которая разделила её жизнь на до и после.

Татьяна Анатольевна – тренер строгий: поблажек никому не делает, компромиссы не приемлет. Она не боится жёстко критиковать подопечных, поскольку понимает: только так можно добиться успеха. В студии «Секрета на миллион» актриса Мария Аниканова, в юности тренировавшаяся у Татьяны Анатольевны, и фигуристка Ирина Слуцкая откровенно поведают о том, какой непростой и требовательный наставник им достался.

Несмотря на внешнюю строгость и суровость, Татьяна Анатольевна всегда переживала за своих подопечных и старалась делать всё, чтобы они побеждали на соревнованиях. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой легендарный тренер признается, зачем одно время следила за Евгением Плющенко, и объяснит, как это связано с тем, что её ученик Алексей Ягудин получил заветное олимпийское золото.

Зайдёт в студии программы разговор и о жизни после большого спорта. Татьяна Анатольевна наслаждается заслуженным отдыхом и не любит отказывать себе в простых радостях. В студии «Секрета на миллион» она с нескрываемым удовольствием угостится жареной картошкой и признается, чем наполнена её спокойная и размеренная жизнь сейчас.

Лучшие годы Татьяна Анатольевна отдала своим талантливым воспитанникам, однако счастье материнства так и не испытала. Легендарный тренер поделится с телезрителями своей женской болью и признается, о чём жалеет больше всего на свете.