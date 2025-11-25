Выступление Никиты Михалкова на XIII Петербургском международном юридическом форуме прозвучало не просто как доклад, а как жесткий диагноз целой исторической эпохе. Режиссер говорил не о политике, а о метафизике нации — о том, что происходит со страной, когда у неё пытаются отнять память и смыслы. Об этом пишет РИА Новости.

Почему рухнула великая держава

Михалков начал с анализа катастрофы, когда огромная страна исчезла буквально за считанные дни. По его мнению, причины краха СССР кроются не в экономике или политических ошибках, а в утрате живой связи поколений.

Режиссер напомнил о роли фронтовиков — людей, для которых война была объединяющей силой. «Вера была загнана под асфальт. Держать стало не на чем», — отметил он. Пока ветераны были живы, они скрепляли страну не директивами, а общим смыслом и жертвой. Когда они ушли, эту пустоту попытались заполнить энтузиазмом — целиной, стройками, песнями. Но энтузиазм, по словам Михалкова, — «продукт скоропортящийся». Страна рухнула, потому что из неё «аккуратно и осознанно вынули корень».

Битва за сознание детей

Особое внимание Михалков уделил 90-м годам, назвав их периодом целенаправленной работы с сознанием подрастающего поколения. В качестве яркого примера он привел гуманитарную помощь от Фонда Сороса* — школьные тетради.

«На обратной стороне — четыре американских президента. Ни таблицы умножения, ни гимна России. Каждый день миллионы детей видят эти лица. Это операция по встраиванию чужих символов в подсознание», — подчеркнул режиссер. Результатом такой «мягкой силы» стало поколение, которое не знает своих корней и не понимает, какая религия создала их страну.

Исторический выбор и современность

Проводя параллели с современностью, Михалков вспомнил выбор Александра Невского, отказавшегося принять католичество в обмен на помощь Запада в борьбе с Ордой. Именно это решение, по мнению режиссера, спасло культурный код России.

«Если бы тогда этого не случилось, мы бы сегодня с восторгом принимали открытие Олимпиады в Париже, не понимая, что это бесовщина», — заявил он. Без знания истории у молодежи нет иммунитета, позволяющего отличить созидание от разрушения.

В своей речи Михалков затронул и попытки Запада «отменить» само понятие «русский», превратив его в негативный символ. Ответом на эту атаку должно стать понимание сути русской культуры, которая, как имя прилагательное, отвечает на вопрос «какой?».

«Русским может быть любой, кто ощущает, понимает и хочет чувствовать эту землю», — пояснил режиссер, приведя в пример великого пейзажиста Исаака Левитана, который, будучи евреем, сумел передать русскую природу как никто другой.

В финале Михалков призвал к консолидации общества, отметив, что один человек, даже лидер, не может вытянуть страну в одиночку. Победа куется усилиями всей нации, и каждый, кто стесняется своей веры и истории, теряет право называться гражданином великой державы.

* Организация, признанная нежелательной в России.