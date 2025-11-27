Названы страны, где могла скрыться семья Усольцевых

В социальных сетях распространяются слухи, что пропавшая без вести в красноярской тайге семья Усольцевых могла уехать заграницу, пишет «Федерал Пресс».

По одной из версий, русскоязычные жители таиландского острова Самуи обратили внимание на семью, внешне напоминающую пропавших. Утверждается, что они снимали бунгало около недели, а затем исчезли. При этом женщина якобы обращалась к мужчине «Сережа» — именно так зовут главу семьи Усольцевых. Эту информацию передали в консульство в Бангкоке.

При этом эксперты подчеркивают, что приехать в Таиланд с фальшивыми документами почти невозможно.

Согласно другой версии, семью видели в США, а именно в Калифорнии.

«Также необычная активность, связанная с исчезнувшей семьей, была зафиксирована на территории Турции, в провинциях Айдын и Меран», — говорится в публикации.

В то же время следователи отмечали, что не рассматривают версию о выезде семьи из страны, расследование ведется исключительно внутри Красноярского края.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.