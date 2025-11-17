Понедельник, 17 ноября, 2025
Названа причина смерти 27‑летнего актёра Петра Вечеркова

Алексей Самохин
Фото: соцсети Петра Вечеркова

Российский артист и актёр дубляжа Пётр Вечерков умер на 27‑м году жизни в результате продолжительной болезни, связанной с воспалительным процессом. Об этом сообщила его мать Елена, отметив, что организм сына не выдержал длительного заболевания.

По её словам, у Вечеркова было воспаление, он перенёс операцию, но силы оказались исчерпаны. 

Пётр Вечерков пришёл в дубляж очень рано — он начал озвучивать роли примерно с восьмилетнего возраста. За годы работы он стал узнаваем по голосу для поклонников зарубежного кино и сериалов, хотя внешне оставался малоизвестен широкой аудитории.

Зрителям он запомнился по целому ряду ролей: он озвучивал Галли в фильме «Бегущий в лабиринте», Бена в «Наследниках», Гейба в сериале «Держись, Чарли», Гарри в картине «Каратэ-пацан». 

Судя по странице в социальных сетях, Вечерков серьёзно и долго занимался музыкой. Примерно год назад он практически перестал проявлять активность в интернете. 

