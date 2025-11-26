Насильник 15 лет держал в страхе целую деревню, в свою жертву он ввинтил 50 саморезов

Дичайшую историю из жизни российской глубинки рассказал портал aif.ru. От случившегося кровь стынет в жилах, такое увидишь не в каждом фильме ужасов.

В деревне Кожемяки Брянской области 35-летний Владимир Захаренок долгое время считался местным «авторитетом». Официально нигде не работая, он держал в страхе жителей окрестности. В 2005 году мужчина изнасиловал девушку по имени Екатерина Трофимова — ее бойфренд буквально «проиграл» ее в карты, задолжав Захаренку крупную сумму. Когда денег не оказалось, в ход пошло чудовищное решение — «расплатиться» женщиной.

После случившегося пострадавшая подала заявление, но вскоре забрала его, получив от Захаренка 8 тысяч рублей. Говорят, он мог запугать девушку, однако достоверно это неизвестно. Екатерину в итоге обвинили в клевете и даже отправили за решетку на месяц. Вернувшись, она продолжила общаться с насильником, убиралась у него по дому, помогала с хозяйством — работы в деревне не было. Все вокруг посчитали, что они «разобрались между собой».

Возвращение сестры

В 2020-м к Екатерине приехала сестра Ира, до этого воспитывавшаяся в детском доме. Ей только исполнилось 18 лет, и она приехала ненадолго — повидать родных перед тем, как уехать строить жизнь в большом городе. Но этим планам не суждено было сбыться.

22 ноября Захаренок праздновал день рождения и пригласил соседей. Среди гостей были Екатерина с мужем и ее сестра. Когда гулянка подошла к концу, за столом остались лишь Трофимовы. Ирина вышла в гараж сменить музыку, хозяин дома пошел следом. Больше живой девушку никто не видел.

Захаренок вернулся и спокойно заявил, что Ирина ушла, а гости могут расходиться. Родные не стали проверять и легли спать. Никто даже не попытался искать пропавшую.

Ужасное утро

На следующий день именинник позвонил Екатерине и сказал, что нашел Ирину во дворе — якобы «пьяную». Когда женщина пришла, увидела ужасную картину: сестра лежала на земле в чужой одежде, несла бред и просила воды, а Захаренок вливал ей в рот водку со словами: «Опохмелиться хочет». Девушка была вся в крови. Екатерина потребовала вызвать врача, но хозяин запретил: «Никаких врачей, забирайте и у себя лечите».

Родные доставили Ирину в больницу. Врачи заподозрили перитонит, но на операционном столе ужаснулись: внутри тела девушки нашли десятки металлических предметов — шурупы, гвозди и более 50 саморезов. Ирина умерла во время операции.

Следствие и приговор

Полиция прибыла не сразу. Очевидцы рассказывали: участковый, придя к дому Захаренка, пожал ему руку и даже позволил сходить в баню — фактически дал возможность смыть следы преступления. Только после коллективного обращения жителей, подписанного более чем 40 людьми, расследование сдвинулось с места.

Позже выяснилось: в ту ночь Захаренок напал на 18-летнюю девушку, когда она отказала ему. Он приковал ее к батарее, изнасиловал и затем, впав в садистский раж, стал ввинчивать в тело саморезы.

Суд признал Владимира Захаренка виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Мать преступника в тот же день покинула деревню, продав дом и имущество. Соседи подозревают, что она могла помогать сыну скрыть следы преступления, однако официально прошла по делу лишь как свидетель.