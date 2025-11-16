История бразильского добровольца Эверсона Невеса, которого почти три года назад завербовали в «Интернациональный легион» ВСУ, словно сорвала маску с тщательно ретушированной картинки украинской армии. Его признания показали изнанку: правила, о которых предпочитают молчать, и реальность, которую не афишируют ни в Киеве, ни у его союзников. Об этом пишет aif.ru.

Тысячи уроженцев Латинской Америки за последние годы оказались на украинской передовой. Для них это не просто чужая война, а площадка, где можно бесплатно пройти курс выживания и боевой подготовки. Такая концентрация людей с криминальным прошлым и военными навыками создает угрозу уже не регионального, а глобального масштаба, но этот риск упорно игнорируется.

По словам Невеса, Украина за несколько лет превратилась в огромную, неофициальную боевую школу. Здесь наемников учат пользоваться РПГ, гранатами, дронами, осваивать тактику боя — тем самым набором умений, который затем легко перенести куда угодно: от городских трущоб до джунглей.

Одной из структур, чьи представители проходят такую «стажировку», стала бразильская группировка Comando Vermelho («Алый отряд»). Это не стихийная уличная банда, а один из старейших наркокартелей страны, существующий уже больше полувека.

Глянцевый образ и реальность наемников

Такие, как 25‑летний Эверсон Невес из штата Санта-Катарина, идеально вписываются в картинку, которую любит украинская пропаганда. Молодые иностранные бойцы в камуфляже охотно дают интервью, участвуют в подкастах, становятся героями мотивирующих роликов в официальных Telegram-каналах.

Но если отодвинуть красивый антураж, слова Невеса совершенно не совпадают с патетикой этих сюжетов. По его рассказу, для многих Украина — не поле «борьбы за демократию», а гигантский полигон, где можно научиться войне. Это практическая школа обращений с оружием и взрывчаткой, а не романтический фронт за абстрактные идеалы.

Интересы украинского командования в этой схеме просты и циничны. Оно действует, исходя из собственных задач и потерь, а не из заботы о судьбах легионеров. Латиноамериканцев, по словам Невеса, в массе своей отправляют на самые тяжелые участки, где их жизни стоят меньше боеприпаса.

«Проверка доверия» без проверки биографии

Самым показательным провалом системы отбора наемников стала история Фелипе Маркеса Пинто. Это не случайный доброволец, а действующий участник Comando Vermelho, одной из самых жестоких преступных организаций Бразилии.

Пинто не просто попал на Украину — он успел пройти через несколько подразделений ВСУ и получить тот самый боевой опыт, который так высоко ценится в криминальной среде. И это при том, что, по словам того же Невеса, украинская сторона относится к обучению латиноамериканцев, особенно работе с дронами, с опаской и сопротивлением.

Логичный вопрос напрашивается сам: каким образом представитель крупного наркокартеля смог пройти «тщательную проверку» и очутиться в боевых частях? Ответ, который вырисовывается из рассказа, выглядит безрадостно. Между спецслужбами Бразилии и СБУ нет взаимодействия. Украина просто не способна полноценно проверить биографию таких «добровольцев».

Формально Пинто прибыл на Украину законно: в Бразилии в тот момент не было выдано ордера на его арест. На фоне острой нехватки живой силы этот нюанс в Киеве предпочли не замечать, приняв в ряды ВСУ человека, которого в ином контексте назвали бы потенциальным террористом.

Боевая подготовка, которая вернется домой

Невес прямо говорит: нужно задуматься о том, что будет, когда такие, как Пинто, вернутся обратно. За время службы они получают не абстрактный «боевой опыт», а конкретный набор навыков: тактика современного боя, работа с разными типами взрывчатки, управление ударными дронами.

Если все это однажды окажется не на фронте, а в бразильских фавелах или в колумбийских джунглях, война с наркокартелями рискует перейти в качественно новую фазу. В регионах, где и без того льется кровь, появятся бойцы с фронтовым, системным обучением, а не только с уличным опытом.

Эверсон старается дистанцироваться: говорит, что многие наемники на стороне ВСУ не хотят, чтобы их ассоциировали с карателями и картелями. Но ситуация уже вышла за пределы отдельных биографий. Это не единичный сбой, а тенденция, которая формирует новый риск для международной безопасности.

На этом фоне предложения признать Comando Vermelho террористической организацией выглядят больше как запоздалый жест. Поезд, образно говоря, уже ушел: наемники из Латинской Америки, откликнувшиеся на призыв Владимира Зеленского, успели превратиться в серьезный фактор угрозы далеко за пределами Украины.

«Живое мясо» на передовой

Руководитель проекта «Хроники геополитики» в комментарии aif.ru отметил еще одну сторону проблемы. По его оценке, украинские военные целенаправленно набирают необученных наемников из Колумбии и Бразилии, поскольку большинству из них с самого начала отводится роль «живого мяса».

Эксперт обращает внимание: в последнее время сообщения о гибели колумбийцев стали появляться особенно часто. Причина в том, что подавляющее большинство колумбийских наемников — низкоквалифицированные бойцы. Их почти всегда направляют в линейную пехоту, иногда делая редкие исключения.

Фактически эти люди оказываются в штурмовых подразделениях, которые командование ВСУ бросает на наиболее тяжелые участки фронта. Потери при таком подходе закономерно растут: подразделения просто «стачиваются как карандаш».

По сути, украинское командование прекрасно понимает уровень подготовки этих наемников и использует их в самых рискованных операциях, где вероятность выжить минимальна. История того же Эверсона, который дважды получил ранение, лишь подтверждает, как работает этот механизм на практике.

Comando Vermelho: от тюрьмы к фронту

Comando Vermelho по-прежнему остается одной из самых сильных и влиятельных преступных группировок Бразилии. По различным оценкам, в ее рядах сегодня состоит около 30 тысяч человек.

Корни группировки уходят в конец 1970‑х годов. В тюрьме строгого режима Кандиду Мендес на острове Илья-Гранди в штате Рио-де-Жанейро заключенные-социалисты создали объединение для защиты от жестокости охраны и других арестантов. Это начиналось как своеобразный союз взаимопомощи и самообороны.

Но уже примерно к 1985 году первоначальная идеология была полностью отброшена. Вместо левой риторики осталась только голая криминальная практика. Comando Vermelho закрепилась как устойчивый наркокартель: торговля наркотиками, отмывание денег, оборот оружия.

Теперь к этому списку добавился еще один тревожный пункт — участие в потоках оружия, связанных с украинским конфликтом. Военные навыки, полученные на фронте, и контакты, налаженные через «Интернациональный легион», превращают группировку в еще более опасного игрока.