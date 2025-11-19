Российские военные нанесли мощный удар по скоплению боевиков ВСУ в Мирнограде. Трёхтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила здание, в котором находилось до 37 украинских военных. О том, что могло быть внутри этого тайника, aif.ru рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Авиаудар был нанесён по зданию, которое украинские военные использовали как штаб и склад боеприпасов. На кадрах с БПЛА видно, что сооружение было полностью разрушено мощным взрывом.

По данным разведки, в течение дня в это здание со всех сторон прибывали украинские военные, а также свозили ящики с неизвестным содержимым. Там же находились операторы БПЛА. Скоординированный удар российской армии пришёлся точно в цель, уничтожив всех боевиков внутри.

Военные эксперты отмечают, что максимальный радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 составляет 39 метров, а радиус осколочного поля при разрушении корпуса может достигать 260 метров. Это делает такие бомбы особенно эффективными против скоплений живой силы и укреплённых позиций противника.

Украинские боевики готовили прорыв из котла

По словам эксперта Михайлова, большое количество украинских военных в одном здании не было случайностью. Российская армия фактически взяла мирноградскую группировку противника в котёл, и боевики ВСУ пытались подготовить прорыв.

«Российская армия фактически взяла в котёл мирноградскую группировку врага, поэтому такое количество боевиков и операторов БПЛА могло находиться в одном месте для подготовки отчаянного прорыва. Возможно, это была попытка нанести какой-то ущерб российским военным, чтобы выйти из окружения», — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что в здании могли храниться боеприпасы, предназначенные для прорыва. Там же боевики могли собираться, чтобы согласовать дальнейшие действия по выходу из города и уходу из зоны поражения.