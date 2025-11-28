«МК»: в институте имени Вишневского в Москве нашли труп пациентки

На территории института хирургии имени Вишневского в Москве обнаружили тело пациентки, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, труп нашли рано утром в пятницу, в районе 5:30.

«Предварительная причина смерти — самоубийство», — говорится в публикации.

Специалистам предстоит проверить эту версию и установить точную причину случившегося.

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского расположен на Большой Серпуховской улице, специализируется на множестве направлений хирургии, включая абдоминальную, челюстно-лицевую, сосудистую и кардиохирургию.