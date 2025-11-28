Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
6.7 C
Рязань
НовостиНовости России

«МК»: в институте имени Вишневского в Москве нашли труп пациентки

Никита Рязанцев
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

На территории института хирургии имени Вишневского в Москве обнаружили тело пациентки, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, труп нашли рано утром в пятницу, в районе 5:30.

«Предварительная причина смерти — самоубийство», — говорится в публикации.

Специалистам предстоит проверить эту версию и установить точную причину случившегося.

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского расположен на Большой Серпуховской улице, специализируется на множестве направлений хирургии, включая абдоминальную, челюстно-лицевую, сосудистую и кардиохирургию.

Читайте также  Две трети россиян назвали несправедливой идею запретить скидки на маркетплейсах

Другие материалы рубрики

Признание орловского чиновника о порно стало мемом в соцсетях

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Россиянка описала брак с немцем фразой «я опешила»

Боец на самодельном квадроцикле спас брата-близнеца на СВО

Стюардессе дали срок за угрозы расправы над детьми участника СВО

В Петербурге школьница убила мать, не дававшую ей сидеть в соцсетях — SHOT

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

В Новосибирске жители многоэтажки нашли пачку денег с пугающим посланием

Жители многоэтажного дома в Новосибирске нашли пачку купюр с...