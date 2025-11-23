Воскресенье, 23 ноября, 2025
1.1 C
Рязань
Новости

Мироточение иконы Николая II объяснили грозным предзнаменованием

Никита Рязанцев
Изображение от v.ivash на Freepik

В  храме Девяти мучеников Кизических в Москве замироточила икона страстотерпца императора Николая II, пишет «Федерал Пресс».

Издание подчеркнуло, что это событие можно трактовать по разному. Некоторые видят в нем грозное предзнаменование.

«Для одной части верующих икона «плачет» по грехам современного общества, отступившего от традиционных ценностей и исторической памяти», — говорится в публикации.

Настоятель храма, протоиерей Антоний Серов уточнил, что икону содержат в специальном защитном киоте, что минимизирует вероятность внешнего воздействия. Священнослужитель провел историческую параллель, напомнив, что подобные явления   предшествовали революции 1917 года и Великой Отечественной войне.

«В такой трактовке мироточение становится духовным барометром, предвещающим бурю», — указано в статье.

Согласно другой точке зрения, спешить с апокалиптическими прогнозами не стоит. Чудо призвано не запугать, а побудить к покаянию и изменению жизни. Знамения даны для пробуждения от духовной спячки, а не для предсказания бед. Мироточение — это милость Божья и шанс для общества и каждого человека обратиться к вере, пока не поздно.

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...