Мироточение иконы Николая II объяснили грозным предзнаменованием

В храме Девяти мучеников Кизических в Москве замироточила икона страстотерпца императора Николая II, пишет «Федерал Пресс».

Издание подчеркнуло, что это событие можно трактовать по разному. Некоторые видят в нем грозное предзнаменование.

«Для одной части верующих икона «плачет» по грехам современного общества, отступившего от традиционных ценностей и исторической памяти», — говорится в публикации.

Настоятель храма, протоиерей Антоний Серов уточнил, что икону содержат в специальном защитном киоте, что минимизирует вероятность внешнего воздействия. Священнослужитель провел историческую параллель, напомнив, что подобные явления предшествовали революции 1917 года и Великой Отечественной войне.

«В такой трактовке мироточение становится духовным барометром, предвещающим бурю», — указано в статье.

Согласно другой точке зрения, спешить с апокалиптическими прогнозами не стоит. Чудо призвано не запугать, а побудить к покаянию и изменению жизни. Знамения даны для пробуждения от духовной спячки, а не для предсказания бед. Мироточение — это милость Божья и шанс для общества и каждого человека обратиться к вере, пока не поздно.