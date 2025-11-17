Понедельник, 17 ноября, 2025
Мать обезглавленного ребенка резко изменила свои показания — РЕН ТВ

Алексей Самохин

Подозреваемая в убийстве шестилетнего сына Елена Цуцкова изменила показания. После консультации с адвокатом женщина воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Поначалу на допросе она признала вину и написала явку с повинной. Однако встреча с юристом полностью изменила ситуацию — Цуцкова сослалась на 51-ю статью Конституции и отказалась давать показания.

Следователи продолжат работу независимо от позиции подозреваемой. Источник уточнил: если после официального предъявления обвинения Цуцкова решит сотрудничать со следствием, будут проведены дополнительные процессуальные действия.

О трагедии стало известно 16 ноября, когда в Гольяновском пруду на востоке столицы обнаружили детскую голову в рюкзаке. Вечером того же дня полиция нашла тело мальчика на балконе квартиры в Балашихе. В помещении находилась мать ребенка под воздействием наркотиков.

Бабушка мальчика отвергает причастность дочери к преступлению. Она указывает на подругу Елены — девушку по имени Юлия, которая проживала вместе с ними в квартире.

«Моя дочь на это не способна. С ней жила Юля», — настаивает бабушка погибшего. Женщина добавила, что внука часто оставляли именно с этой знакомой. О личной жизни дочери она знала мало — про возлюбленного не слышала вообще.

Следствие рассматривает версию, согласно которой Цуцкова могла совершить преступление совместно с партнером, после чего самостоятельно избавилась от останков ребенка. Также есть информация, что никакого сожителя у подозреваемой не было. 

