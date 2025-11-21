Пятница, 21 ноября, 2025
Mash: Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год 

Алексей Самохин
Сергей Шнуров установил рекорд по стоимости новогодних корпоративов — за три четверти часа с «Ленинградом» придётся выложить 27 миллионов. На другом полюсе оказалась Аня Ранетка: девять композиций всего за 280 тысяч.​ Об этом пишет Mash.

52-летний музыкант выставил условия, от которых захватывает дух. По информации Mash, сорок минут обойдутся примерно в 20 с лишним миллионов. Час — уже за 24+ миллиона. Но это ещё не всё: райдер тянет на дополнительные три миллиона.​

Требования артиста не менее впечатляющие. Бизнес-класс с VIP-залами — обязательное условие. Персональный охранник прилетает заранее, чтобы проверить отель. Трансфер — исключительно на Maybach S223 или S222.​

За границей — отдельная история. Водители и носильщики должны быть нерусскоязычными. Гостиница — только топового уровня, с мини-баром и увлажнителем. В гримёрке никаких бутылок — лишь мёд да бытовые мелочи.​

35-летняя Анна Руднева, известная по группе «Ранетки», предлагает диаметрально противоположные условия. Гонорар — 240 тысяч, райдер — около 40 тысяч. Никаких Maybach: девушка спокойно ездит на такси.​

Запросы скромные. Вода, сыр, овощи, колбаса. Из алкоголя — коньяк «Старейшина», просекко. Горький шоколад в качестве закуски. Даты открыты, заоблачных требований нет.​

