Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео, предположительно, с его участием, пишет телеграм-канал Mash .

Несколько дней назад в соцсетях появились кадры на которых, мужчина, похожий на ведущего, запечатлен на улице с расстегнутой ширинкой и оголенным половым органом.

«Сейчас телеведущий находится на Бали — острове, который по случайному совпадению популярен у свингеров», — говорится в публикации.

Как утверждает источник, на фоне скандала Дибров отменил празднование дня рождения в Москве.

В публикации указано, что ведущий желает прекратить разговоры о случившемся, чтобы избежать последствий. Так, он боится, что это скажется на его работе на телевидении, корпоративах и рекламных контрактах.

По информации Mash, Дибров вернется в страну в двадцатых числах ноября.