Воскресенье, 16 ноября, 2025
0.9 C
Рязань
Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Никита Рязанцев
Фото с сайта PxHere

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео, предположительно, с его участием, пишет телеграм-канал Mash.

Несколько дней назад в соцсетях появились кадры на которых, мужчина, похожий на ведущего, запечатлен на улице с расстегнутой ширинкой и оголенным половым органом.

«Сейчас телеведущий находится на Бали — острове, который по случайному совпадению популярен у свингеров», — говорится в публикации.

Милонов потребовал убрать Диброва с ТВ из-за скандала с расстегнутой ширинкой

Как утверждает источник, на фоне скандала Дибров отменил празднование дня рождения в Москве.

В публикации указано, что ведущий желает прекратить разговоры о случившемся, чтобы избежать последствий. Так, он боится, что это скажется на его работе на телевидении, корпоративах и рекламных контрактах.

По информации Mash, Дибров вернется в страну в двадцатых числах ноября.

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

В 27 лет умер актер дубляжа Петр Вечерков

В возрасте 27 лет умер известный российский актер дубляжа...

Погибшую на Урале в 37 лет медработницу терроризировали мошенники

Работницу медсанчасти города Заречный Свердловской области незадолго до смерти...

Стало известно о состоянии пострадавших после атаки дронов на Волгоград

Двое из трех пострадавших в результате налета украинских БПЛА...

Сын вора в законе Мухи вышел из психбольницы после избиения курьера

Роберт Мухаметшин, сын вора в законе по кличке Муха,...

В Ростовской области мужчина погиб после ссоры у супермаркета

На парковке супермаркета в Аксайском районе ссора закончилась трагедией: после толчка мужчина ударился головой, 42 дня провёл в коме и умер. Суд назначил нападавшему 5 лет строгого режима и взыскал 650 тыс. рублей в пользу семьи.

В Псковской области пожаловались на массовую блокировку сим-карт

Жители приграничных районов Псковской области столкнулись с блокировкой сим-карт,...

«Золотой» полковник Захарченко получил новое назначение в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, который, предположительно, причастен к отмыванию...

Новая версия пропажи семьи Усольцевых связана с сорвавшейся сделкой

Новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге связана...

В Москве муж попался на измене из-за команды голосового помощника

Житель Москвы попался на измене из-за команды голосового помощника,...

В Ярославле затравивший жену бойца СВО сосед извинился перед семьей

Житель Ярославля после встречи с «Русской общиной» извинился перед...

Спецназовец ГУР с оторванными пальцами рассказал о провале десанта в Покровске

Командование отправило десант ГУР Минобороны Украины в Красноармейск (Покровск)...

В Башкирии тайно похоронили спятанную в диване 5-летнюю девочку

Отец девочки, тело которой нашли в диване в одной...

Генерал-майор Попов оценил последствия ударов по Киеву

По словам экспертов, объектами поражения стали ключевые элементы энергетической инфраструктуры украинской столицы.