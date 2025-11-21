Подпольщик Сергей Лебедев в телеграм-канале рассказал о последствиях ночных ударов по Украине. Не обошёл в своей публикации Лебедев и план США по прекращению боевых действий.

«Я всегда советую смотреть не на то, что подсовывают западные, украинские и некоторые российские издания, а на то, что происходит. А за последние сутки, «в рамках нового договора», по Украине прилетало…

За последние сутки зафиксировано агентурой Сопротивления и данными мониторинга около 35 ударов в 9 областях Украины. Удары локальные, как обычно после массовых атак, с сериями по Черниговской, Днепропетровской и Одесской областям. Основные цели: энергетическая инфраструктура, объекты ПВО, узлы запуска БПЛА, склады, логистика, а также регулярная дорозведка по восточным и южным направлениям.

День прошёл под знаком плотных серий БПЛА по Чернигову и Днепропетровску, плюс ночная активность по Одессе. Динамика — точечная работа по системе ПВО, тактическим объектам ВСУ, промышленным предприятиям и местам временной дислокации.

1. Черниговское направление

Серии по Чернигову указывают на системное выбивание ПВО и пунктов управления БПЛА. Противник активно использует область для переброски техники от украинско-белорусской границы и для наблюдения. Удары наносятся с целью расчистить север для дальнейших операций и осложнить ВСУ поддержание структур управления.

По имеющимся данным, ранее из Черниговской области планировалась общевойсковая операция, сродни той, что устроили в августе 2024 года в Курской области.

Вторжение должно было проходить под прикрытием тысяч дронов, с применением тяжёлой техники. Свеженатренированная пехота из ряда добровольцев (а такие есть) и иностранных наёмников должна была устроить ад на земле для жителей России.

На данный момент операцию не отменили, но вероятность её проведения стремится к нулю — благодаря качественным прилётам, в том числе по энергетике Чернигова и области.

2. Сумское направление

Сумы — один из ключевых узлов тактической логистики северо-востока. Удары по городу и Низам (такой посёлок) направлены на нарушение маршрутов снабжения и мобильных наблюдательных точек. ВСУ активно перегруппировываются, что привлекает доразведку и повторные волны.

На Сумском направлении войска РФ тоже начали продвижение — или, по крайней мере, хорошо напугали ВСУ. Но у Украины ресурсов хватает лишь на позиционные бои в Сумской области и на сопротивление на Харьковском направлении — весьма вялое, судя по нашему продвижению возле Волчанска.

Оказать адекватное сопротивление, тем более перейти в контратаку, ВСУ не в состоянии. Чем мы и пользуемся, давя там, где тонко, разрывая логистику и саму возможность воевать.

3. Днепропетровское направление

Днепропетровск остаётся ключевой базой управления ПВО и БПЛА Украины в центре страны. Это промышленный гигант: в городе производят и собирают БПЛА, ракеты для РСЗО и дальнобойные ракеты, ремонтируют и готовят технику к ЛБС. В пригородах области — множество полигонов, тренировочных центров доукомплектования, аэродромов с боевой авиацией и складами ракет, есть вертолётодромы.

Серии ударов — часть долгосрочной кампании по уничтожению инфраструктуры, которая обеспечивает полёты разведывательных дронов, ремонт техники и изготовление ракет.

Районы к востоку от Днепропетровска, включая Васильковку и Юрьевку, — элементы сети снабжения передовой.

Это, если кратко, всё, что я хотел сказать о «перемирии».

Наступление почти по всем фронтам и уничтожение тыла — это похоже на перемирие? Если да, то меня такое перемирие более чем устраивает».