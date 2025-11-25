Крупнейшая атака дронов ВСУ: Россия сбила 249 БПЛА, но есть погибшие

Ночью ВСУ провели, пожалуй, самую крупную атаку беспилотников по российским регионам за последнее время. По данным Минобороны РФ, российская ПВО уничтожила 249 вражеских дронов, к сожалению, избежать разрушений и жертв не удалось.

В Новороссийске обломки сбитых БПЛА упали в жилом районе, пишет SHOT. Пострадали четыре человека, повреждены пять многоквартирных и два частных дома. В Геленджике, в селе Кабардинка, обломки беспилотника упали на два частных строения, ранен мужчина.

В посёлке Мысхако, рядом с Новороссийском, обломки дрона рухнули на крышу пятиэтажки, после чего начался пожар. ПВО также активно работала в Сочи, Краснодаре и Туапсинском районе — небо над краем всю ночь освещали следы сбитых аппаратов.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Ростовской области. По предварительным данным, при ударе дронов погибли три человека, ещё около десяти получили ранения. В Таганроге повреждены два многоквартирных дома, один частный, повреждены два предприятия, здание колледжа и детский сад.

Российские военные сообщили, что основная масса беспилотников была уничтожена на подлёте. Над акваторией Чёрного моря сбито 116 дронов, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом и 16 над Ростовской областью.

