Криминалист назвал две возможные разгадки тайника Усольцевых

В тайнике пропавшей в красноярской тайне семьи Усольцевых могла лежать «заначка» на черный день, предположил в беседе с «АиФ» криминалист Михаил Игнатов»
В среду стало известно, что следователи нашли в автомобиле Сергея крупную сумму наличных — 300 тысяч рублей.
Он также не исключил, что Усольцев мог банально не знать о существовании этих средств.
Позднее в Следственном комитете сообщили, что найденные деньги передали старшей дочери главы семьи.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.