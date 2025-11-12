Криминалист назвал две возможные разгадки тайника Усольцевых

В тайнике пропавшей в красноярской тайне семьи Усольцевых могла лежать «заначка» на черный день, предположил в беседе с «АиФ» криминалист Михаил Игнатов»

В среду стало известно, что следователи нашли в автомобиле Сергея крупную сумму наличных — 300 тысяч рублей.

«С другой стороны, эта машина принадлежала его компании, может, кто-то на ней еще ездил, оставил там деньги и забыл про них», — допустил Игнатов.





Он также не исключил, что Усольцев мог банально не знать о существовании этих средств.

Читайте также:

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Позднее в Следственном комитете сообщили, что найденные деньги передали старшей дочери главы семьи.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.