«Кому война, кому мать родна»: Делягин жестко высказался о богатых и бедных

Статистика вещь упрямая, и цифры Фонда «Общественное мнение» рисуют совсем не радужную картину: за последние пару-тройку месяцев кошельки похудели у четверти россиян. И лишь жалкие 8% могут похвастаться, что стали жить лучше. Эту безрадостную арифметику в эфире программы «Вечер с Юрием Пронько» разобрал депутат Госдумы Михаил Делягин, и выводы его звучат, прямо скажем, тревожно.​

Что особенно бьет по нервам — беднеют именно те, кому и так несладко. Представьте: почти половина людей (46%), которым и так с трудом хватает на еду, признаются, что их доходы рухнули еще ниже. Получается замкнутый круг: чем ты беднее, тем быстрее летишь в финансовую пропасть. Глядя на это, Делягин вспомнил циничную, но живучую формулу Анатолия Чубайса. Она никуда не делась. Работает как часы: не вписался в рынок? Тебя вычеркнут.​

Две России: кого спасают, а кого топят

У нас ведь как: кому война, а кому мать родна. Есть каста неприкасаемых — олигархи, бенефициары гигантских проектов. У них всё в шоколаде. А остальные? Те самые, кто «не вписался» по заветам Анатолия Борисовича? Их просто стирают ластиком. Вычеркивают отовсюду. Ради чего? Ради красивых отчетов и экономии бюджетных средств.​

И гайки закручивают с энтузиазмом. Парламентарий привел свежий пример: 20 ноября в первом чтении депутаты дали добро на повышение исполнительского сбора. Это те деньги, которые сдирают с должников приставы.​

Раньше брали 7%, теперь аппетиты выросли до 12%. Логика убийственная: у человека нет денег отдать долг, к нему приходит пристав и говорит: «Дружок, теперь ты должен не только всё тело долга, но и сверху накинь 12 процентов вместо прежних семи». Где логика? Денег нет, а требуют еще больше.​

И это не единственный удар. По самым незащищенным, по бедным слоям населения катком проехалось повышение коммунальных тарифов. Средний класс, в свою очередь, хватается за голову от взлета утильсбора — машины становятся роскошью. Бизнесу тоже не позавидуешь: предприниматели в шоке от роста расходов на бухгалтерию. Средний бизнес понимает: нужны дорогие профи, и платить им надо сейчас, немедленно, иначе грамотных бухгалтеров просто разберут конкуренты. Круг замкнулся