Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Никита Рязанцев
Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать, что противник нашел брешь в воздушной обороне столичного региона, допустил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его мнению, ВСУ, предположительно, обнаружили обходной маршрут к востоку от Москвы.

«Не повод рвать волосы на голове, но предусмотреть на будущее», — написал Коц.

Также он раскритиковал очевидцев, которые опубликовали в соцсетях последствия атаки, что может позволить Украине скорректировать вероятные следующие атаки.

Утром в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке беспилотников на Шатурскую ГРЭС, несколько из них упали на территорию станции. Никто не пострадал.

Вода, канализация и электроснабжение в городе работают штатно, создан оперштаб для ликвидации последствий.

