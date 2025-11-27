Новогодняя столица-2026
Коц назвал условие для провала визита Уиткоффа к Путину

Никита Рязанцев

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уитокофф уедет из России ни с чем, если в предложенной мирной инициативе будут учтены пожелания Украины, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский чиновник может прилететь в Москву на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

«Если в плане учтены пожелания Киева и Брюсселя, то Уиткофф прилетит зря», — предположил Коц.

По его словам, изначальная версия плана из 28 пунктов, которую опубликовали в СМИ, во-многом совпадала с целями спецоперации.

В то же время, по мнению журналиста, версия, отредактированная Киевом и ЕС, больше напоминает ультиматум. Коц считает, что они хотят обнулить усилия команды президента США Дональда Трампа и сорвать урегулирование.

Военный корреспондент добавил, что если предложенная Уиткоффом версия плана не устроит Россию, она продолжит добиваться целей СВО силой оружия.

