«Кинжалы» возмездия: Киев настигла кара за удары по Таганрогу

Минувшей ночью российские войска провели массированную атаку по объектам на территории Украины, основной целью которой стал Киев. Удар был нанесён в ответ на предыдущие атаки по территории РФ, в результате которых погибли и пострадали люди. Подробнее об этом: Три человека погибли во время ночной атаки ВСУ по Таганрогу.

По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, атака была комбинированной и проводилась с нескольких направлений. В ней были задействованы дроны «Герань», стратегические бомбардировщики и носители ракет «Калибр» из акватории Чёрного моря. В первой волне ударов по Киеву были применены ракеты «Калибр», «Искандер» и «Кинжал».

Главными целями атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. Сообщается о попаданиях по киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Трипольской ТЭС, Белоцерковской ТЭЦ и Киевской ГЭС. По ТЭЦ-6 был нанесён повторный удар утром с применением крылатых ракет Х-59/69, «Искандер-К» и «Кинжал».

По словам Лебедева, в результате этих ударов киевский энергетический узел понёс значительный ущерб. Он утверждает, что дефицит энергии в украинской энергосистеме составляет не менее 2–3 ГВт, что подтверждается и украинской стороной. Повреждение генерирующих мощностей в центре страны может сказаться на работе предприятий военно-промышленного комплекса.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения.

Удары по энергетической инфраструктуре могут продолжиться. Среди возможных следующих целей называются оставшиеся мощности в Киевской области, а также объекты в Полтавской и Днепропетровской областях, где расположены узлы распределения и промышленные предприятия.

Кроме того, целью могут стать подстанции напряжением 330 кВ и 750 кВ для разделения энергосистемы на изолированные «острова».