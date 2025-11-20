Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Корги по кличке Лада могла стать роковым фактором, окончательно запутавшим семью Усольцевых в тайге, заявил «АиФ» Николай Козлов.
По его словам, заблудившиеся Сергей и Ирина могли не понять, что пытается донести до них собака, которая пыталась вывести их из леса. Кинолог назвал это фатальной ситуацией непонимания.
После этого Лада могла подчиниться хозяевам и не пойти по-нужному следу. Таким образом, семья, вероятно, бессознательно загубила последний шанс на спасение.
В то же время собака могла перестать воспринимать хозяев как ориентир и убежать.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.