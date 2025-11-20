Четверг, 20 ноября, 2025
Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Корги по кличке Лада могла стать роковым фактором, окончательно запутавшим семью Усольцевых в тайге, заявил «АиФ» Николай Козлов.

По его словам, заблудившиеся Сергей и Ирина могли не понять, что пытается донести до них собака, которая пыталась вывести их из леса. Кинолог назвал это фатальной ситуацией непонимания.

«Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу. Собака встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого — начинает отзывать ее, требует пойти в другую сторону, куда ему кажется верным пойти. Это тоже играет решающую роль», — пояснил Козлов.

После этого Лада могла подчиниться хозяевам и не пойти по-нужному следу. Таким образом, семья, вероятно, бессознательно загубила последний шанс на спасение.

В то же время собака могла перестать воспринимать хозяев как ориентир и убежать.

«Если человек не занимался с ней дрессировкой и не знает, как управлять собакой и как ее понимать», — добавил Козлов.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

