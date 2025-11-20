Четверг, 20 ноября, 2025
-2.5 C
Рязань
НовостиНовости России

Капитан Дандыкин: удар возмездия за Воронеж мог накрыть американцев

Никита Рязанцев
Изображение от evening_tao на Freepik

Среди погибших в Харьковской области после удара ВС России  в ответ на атаку на Воронеж могли быть американские специалисты, заявил «МК» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

По его словам, ВСУ вели огонь из РСЗО HIMARS, поставленной из США. Собеседник издания не исключил участия в атаке иностранцев.

«Тем более что такие атаки должны быть обязательно санкционированы советниками из Пентагона», — отметил Дандыкин.

Эксперт добавил, что противник намеренно бил по гражданским объектам в России.

Накануне утром Минобороны сообщило, что во вторник ВСУ пытались ударить по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Обломки упали на два социальных учреждения и на один дом.

Российские войска отразили эту атаку и нанесли ответный удар по противнику, который вел огонь из Харьковской области.

Читайте также  В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Главные новости

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

По предварительным данным, люди не пострадали. Размер ущерба оценивают эксперты. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Читайте также

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Новости России

Спасатель рассказал о странности в новой версии исчезновения Усольцевых

Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новости России

Взявший заложницу беглый участник СВО на Урале объяснился в суде

Новости России

В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

Новости России

В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

Новости России