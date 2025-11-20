Капитан Дандыкин: удар возмездия за Воронеж мог накрыть американцев

Среди погибших в Харьковской области после удара ВС России в ответ на атаку на Воронеж могли быть американские специалисты, заявил «МК» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

По его словам, ВСУ вели огонь из РСЗО HIMARS, поставленной из США. Собеседник издания не исключил участия в атаке иностранцев.

«Тем более что такие атаки должны быть обязательно санкционированы советниками из Пентагона», — отметил Дандыкин.

Эксперт добавил, что противник намеренно бил по гражданским объектам в России.

Накануне утром Минобороны сообщило, что во вторник ВСУ пытались ударить по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Обломки упали на два социальных учреждения и на один дом.

Российские войска отразили эту атаку и нанесли ответный удар по противнику, который вел огонь из Харьковской области.