Как вернуть доступ к мобильному интернету на иностранной сим-карте

Алексей Самохин
Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт, у которых при попадании на территорию РФ временно блокируются услуги мобильного интернета и обмена смс, об этом сообщили в Минцифры РФ.

Период «охлаждения» необходим для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он действует как для российских, так и для иностранных сим-карт и составляет 24 часа. По истечении этого времени доступ к интернету и смс восстанавливается автоматически.

Возможность совершать и принимать голосовые вызовы остаётся.

У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну — для этого был реализован механизм подтверждения, что сим-карта используется человеком. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт.

При регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора пользователю на телефон поступит смс со ссылкой для авторизации с помощью проверки через капчу. Нужно будет, например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом. После успешного подтверждения доступ к мобильному интернету и смс восстановится в течение нескольких минут.

Введение такого механизма направлено на повышение уровня комфорта иностранных граждан, которые пользуются услугами связи в роуминге на территории России.

