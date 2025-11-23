Юрист назвал условие для изъятия подаренной квартиры у нового собственника

Новый собственник может лишиться купленной квартиры, если суд признает дарение недействительным, заявил агентству « Прайм » гендиректор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По его словам, этот документ легче оспорить, чем документ о купле-продаже.

«Он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками», — отметил Терехин.

Специалист пояснил, что если суд аннулирует документ, квартиру могут вернуть дарителю.

Оспаривание дарения — распространенное явление, особенно когда родственники заявляют, что даритель не мог осознавать свои действия или был недееспособен. Также дарение может быть оспорено, если оно использовалось для вывода имущества из-под удара кредиторов или скрытой продажи.

Угроза может возникнуть и после совершения сделки, если даритель окажется банкротом. Чтобы минимизировать риски, покупателю важно тщательно изучить историю объекта.

Юрист добавил, что покупка подаренной квартиры разрешена, но может обернутся сюрпризами.