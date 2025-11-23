Воскресенье, 23 ноября, 2025
1.1 C
Рязань
НовостиНовости России

Юрист назвал условие для изъятия подаренной квартиры у нового собственника

Никита Рязанцев
Изображение от Freepik

Новый собственник может лишиться купленной квартиры, если суд признает дарение недействительным, заявил агентству «Прайм» гендиректор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По его словам, этот документ легче оспорить, чем документ о купле-продаже.

«Он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками», — отметил Терехин.

Специалист пояснил, что если суд аннулирует документ, квартиру могут вернуть дарителю.

Оспаривание дарения — распространенное явление, особенно когда родственники заявляют, что даритель не мог осознавать свои действия или был недееспособен. Также дарение может быть оспорено, если оно использовалось для вывода имущества из-под удара кредиторов или скрытой продажи.

Угроза может возникнуть и после совершения сделки, если даритель окажется банкротом. Чтобы минимизировать риски, покупателю важно тщательно изучить историю объекта.

Юрист добавил, что покупка подаренной квартиры разрешена, но может обернутся сюрпризами.

Другие материалы рубрики

SHOT узнал темное прошлое богородского маньяка, убивавшего нянь

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

В РАН объяснили, почему поворот рек из СССР был ошибкой, а сейчас — нет

Гладков выступил с исповедальным обращением к белгородцам

Депутат назвал истинную цель покушения на Сергея Шойгу

В Волжском разгорелся скандал из-за запрета копать могилы на кладбище

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Новости России

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

По версии следствия, задержанные вымогали деньги не только у ветеранов спецоперации, но и у членов их семей и инвалидов. 