Экстремальный турист Тайганавт раскрыл новую версию гибели семьи Усольцевых

Бесследное исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочери Арины в красноярской тайге могло произойти из-за удара молнии. Такую версию «Ленте.ру» озвучил опытный путешественник, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт.

Он пояснил, что горные районы на юге Красноярского края пользуются популярностью среди туристов. Именно туда отправился в поход его друг вместе с напарницей. Когда они поднялись на одну из вершин, погода резко переменилась — начался ливень, а затем сверкнула молния. Мужчина получил серьёзные ожоги, его спутницу спасти не удалось.

«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдёт», — подчеркнул Тайганавт.

Ранее судмедэксперт Александр Аулов назвал три вероятных версии исчезновения останков пропавшей семьи. По его словам, замёрзших насмерть россиян могло накрыть снегом. Помимо этого, не исключена причастность диких животных, способных разнести кости по окрестностям. Специалист также допустил, что семья может оставаться в живых, поэтому тела до сих пор не обнаружены.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц активных поисков обнаружить не удалось. В квартире семьи подозрительных предметов также не нашли.

