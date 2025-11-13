Вторник, 18 ноября, 2025
7.9 C
Рязань
НовостиНовости России

Эксперт: Украина отказалась от переговоров с РФ из-за зависимости Зеленского 

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Отказ Украины от мирных переговоров с Россией до конца года не меняет расклад сил ни для Москвы, ни для Киева. Однако принятое решение наглядно демонстрирует полную зависимость Зеленского от своих западных кураторов. Об этом заявил «Абзацу» первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В ситуации России и Украины это ничего не изменит. Все идет своим чередом. Киевский режим не был готов к переговорам раньше и не готов сейчас. Пока основные боссы Зеленского, которые сейчас находятся не за океаном, а значительно ближе к Киеву, на территории ЕС, будут нацелены на продолжение конфликта с Россией, пока у них сохранится желание до последнего украинца добиваться цели ослабления Москвы, они будут это делать», — уточнил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский слишком зависим, чтобы принять какое-то самостоятельное решение. 

«Речь идет о некой группе лиц, неслучайно в обиходе существует понятие „киевская хунта» или „хунта Зеленского». Это группа людей, которые действуют по принципу организованной преступности», — отметил депутат.

Читайте также  Украинский генерал призвал вести с Россией террористическую войну без правил 

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил журналистам The Times, что Киев приостанавливает мирные переговоры с Россией до конца года из-за отсутствия результата. Однако позже дипломат отказался от своих слов, заявив, что они якобы были преподнесены зарубежными и украинскими СМИ неправильно.

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Читайте также

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

Новости России

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

Новости России

Мать обезглавленного ребенка резко изменила свои показания — РЕН ТВ

Новости России

В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

Новости России

40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Новости России