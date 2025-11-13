Отказ Украины от мирных переговоров с Россией до конца года не меняет расклад сил ни для Москвы, ни для Киева. Однако принятое решение наглядно демонстрирует полную зависимость Зеленского от своих западных кураторов. Об этом заявил «Абзацу» первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В ситуации России и Украины это ничего не изменит. Все идет своим чередом. Киевский режим не был готов к переговорам раньше и не готов сейчас. Пока основные боссы Зеленского, которые сейчас находятся не за океаном, а значительно ближе к Киеву, на территории ЕС, будут нацелены на продолжение конфликта с Россией, пока у них сохранится желание до последнего украинца добиваться цели ослабления Москвы, они будут это делать», — уточнил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский слишком зависим, чтобы принять какое-то самостоятельное решение.

«Речь идет о некой группе лиц, неслучайно в обиходе существует понятие „киевская хунта» или „хунта Зеленского». Это группа людей, которые действуют по принципу организованной преступности», — отметил депутат.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил журналистам The Times, что Киев приостанавливает мирные переговоры с Россией до конца года из-за отсутствия результата. Однако позже дипломат отказался от своих слов, заявив, что они якобы были преподнесены зарубежными и украинскими СМИ неправильно.