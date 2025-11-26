Эксперт по кибербезопасности объяснил, могут ли в России запретить WhatsApp*

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский прокомментировал aif.ru обсуждения о возможном запрете мессенджера WhatsApp* после высказываний помощника президента России Юрия Ушакова. Ранее чиновник говорил, что часть контактов ведется по закрытым каналам связи, но бывает, что разговоры проходят через WhatsApp, где их «каким-то образом могут послушать».

Раевский отметил, что запрет мессенджера в России теоретически возможен, но решение об этом будет приниматься не на техническом, а исключительно на политическом уровне.

«Могут запретить, а могут и не запретить. Здесь нет смысла гадать, всё зависит от политических решений», — уточнил специалист.

Отвечая на вопрос, стоит ли пользователям уже сейчас искать замену популярному сервису, эксперт подчеркнул: альтернативы всегда нужно иметь под рукой. По его словам, любой онлайн-сервис может внезапно перестать работать по техническим, юридическим или иным причинам, и пользователи должны быть к этому готовы.

При этом Раевский добавил, что вопрос доверия к мессенджерам каждый решает сам. Всё зависит от того, какие данные человек передаёт и насколько они могут представлять интерес для третьих лиц.

По словам специалиста, служащим, имеющим отношение к конфиденциальной информации, действительно стоит воздержаться от переписок в мессенджерах, принадлежащих иностранным компаниям.

«Если вы советник президента, то, наверное, не стоит доверять. Но если просто общаетесь с друзьями или супругом — вряд ли кому-то интересно “красть” такие разговоры», — заключил Раевский.

* Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.