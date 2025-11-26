Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Эксперт по кибербезопасности объяснил, могут ли в России запретить WhatsApp*

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский прокомментировал aif.ru обсуждения о возможном запрете мессенджера WhatsApp* после высказываний помощника президента России Юрия Ушакова. Ранее чиновник говорил, что часть контактов ведется по закрытым каналам связи, но бывает, что разговоры проходят через WhatsApp, где их «каким-то образом могут послушать».

Раевский отметил, что запрет мессенджера в России теоретически возможен, но решение об этом будет приниматься не на техническом, а исключительно на политическом уровне. 

«Могут запретить, а могут и не запретить. Здесь нет смысла гадать, всё зависит от политических решений», — уточнил специалист.

Отвечая на вопрос, стоит ли пользователям уже сейчас искать замену популярному сервису, эксперт подчеркнул: альтернативы всегда нужно иметь под рукой. По его словам, любой онлайн-сервис может внезапно перестать работать по техническим, юридическим или иным причинам, и пользователи должны быть к этому готовы.

При этом Раевский добавил, что вопрос доверия к мессенджерам каждый решает сам. Всё зависит от того, какие данные человек передаёт и насколько они могут представлять интерес для третьих лиц.

Читайте также  Стала известна версия о спасении Усольцевых в охотничьей избе

По словам специалиста, служащим, имеющим отношение к конфиденциальной информации, действительно стоит воздержаться от переписок в мессенджерах, принадлежащих иностранным компаниям. 

«Если вы советник президента, то, наверное, не стоит доверять. Но если просто общаетесь с друзьями или супругом — вряд ли кому-то интересно “красть” такие разговоры», — заключил Раевский.

* Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Другие материалы рубрики

Подросток с ножом напал на охранника ТЦ в Москве и порезал полицейских 

Baza: у водителей стали отбирать автомобили по «пенсионерской» схеме

Стюардессе дали срок за угрозы расправы над детьми участника СВО

В Петербурге школьница убила мать, не дававшую ей сидеть в соцсетях — SHOT

Стала известна версия о спасении Усольцевых в охотничьей избе

SHOT: Актёр Колганов задержан в Петербурге по делу о фото с голым ребёнком

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.