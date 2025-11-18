Вторник, 18 ноября, 2025
Рязань
Экспериментальное супероружие НАТО может достаться российским войскам в Покровске. Эксперты назвали сроки освобождения города

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Ситуация в Красноармейске, который Украина переименовала в Покровск, близится к логической развязке. Российские войска ведут финальную зачистку города, практически полностью освобожденного от формирований ВСУ. Период ожесточенных боев миновал; теперь идет методичное выбивание остатков противника из последних узлов сопротивления. Об этом пишет aif.ru.

«Покровск уже почти зачищен от ВСУ», — коротко обрисовал ситуацию военный блогер Юрий Подоляка. Эту информацию подтверждают и другие источники. По последним данным, в городе остаются не более 400 украинских боевиков, оказавшихся в отчаянном положении.

Город будет освобожден до конца недели

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, уверенно говорит о сроках завершения операции. 

«Покровск будет освобожден в течение текущей недели», — считает он.

Эта уверенность базируется на полном оперативном превосходстве российских войск. Все попытки командования ВСУ деблокировать окруженную группировку провалились. Минобороны РФ сообщало, что бойцы сорвали шесть атак штурмовиков из украинского подразделения «Скала», которые пытались прорваться к городу со стороны населенного пункта Гришино. Все эти выпады были отбиты с тяжелыми потерями для наступающих.

Читайте также  В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

Судьба оставшихся в городе украинских солдат незавидна. Командование фактически бросило их, не сумев организовать ни прорыв блокады, ни эвакуацию.

«Многие из украинских солдат боятся сдаться в плен, так как киевская пропаганда сделала свое дело, рассказав об образе российских вооруженных сил в негативном ключе», — поясняет Иванников.

При этом, по словам эксперта, противнику сознательно дают время, чтобы принять верное решение и сохранить жизнь. «Зачистка проводится не спеша», — отмечает он. Иванников убежден, что спасать окруженных никто не будет. «И Зеленский все равно никого не спасет. Для Киева это экономически нецелесообразно. Проще пожертвовать военнослужащими, объявив их мучениками, отстаивающими интересы режима».

Все отчаянные контратаки подразделения «Скала» эксперт связывает исключительно с пропагандистскими задачами. Киевский режим пытается создать для западных спонсоров видимость сопротивления и скрыть масштаб катастрофы. 

«Бесноватый киевский диктатор работает исключительно на западного интернет- и медиапользователя», — заключает Иванников, называя решения Зеленского преступными и губительными для собственных солдат.

Секретное оружие в промзонах

По данным Иванникова, в промышленных зонах Покровска остались крупные склады с экспериментальным западным оружием, которые главком ВСУ Александр Сырский не успел вовремя эвакуировать. Теперь перед украинским командованием стоит выбор: либо уничтожить дорогостоящие образцы, либо смириться с тем, что они достанутся России в качестве трофеев.

Читайте также  Россияне заметили новое уведомление в WhatsApp: нужна почта или ключ

Речь идет об образцах СВЧ-пушек различного диапазона. Боевики ВСУ в экспериментальном порядке использовали их, чтобы ослеплять российских солдат.

«Высокочастотное оружие способно вызывать не только слепоту, но также полностью разрушает когнитивные функции человека, лишает его слуха и в некоторых случаях провоцирует суицид при длительном воздействии», — пояснил эксперт. 

По его словам, профильные российские институты крайне заинтересованы в том, чтобы заполучить эти образцы, разобрать их «до винтика» и изучить для возможного использования в своих разработках.

Следующая цель — Краматорск

Падение Красноармейска открывает перед российской армией новые стратегические горизонты. Ранее генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский обозначил вероятные дальнейшие планы ВС РФ. По его словам, задачей номер один станет взятие Краматорско-Славянской агломерации. Этот мощнейший промышленный и логистический узел — ключ к обороне ВСУ на севере Донбасса. Его освобождение позволит установить полный контроль над всей территорией ДНР и создать плацдарм для наступления на запорожском и херсонском направлениях.

