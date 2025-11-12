Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой (позывной Констебль) резко прокомментировал распространившиеся в интернете слухи о том, что Евгений Пригожин якобы жив.

Теория заговора набирает обороты

В соцсетях и на различных онлайн-платформах активно циркулируют версии: основатель «Вагнера» будто бы выжил после авиакатастрофы, какое-то время провёл в Африке, а затем переехал в Венесуэлу. Там он якобы консультирует президента Николаса Мадуро.

В качестве «доказательств» появлялись фото и видео из африканских стран, где фигурирует человек, похожий на Пригожина. Инсайдеры утверждают: после Африки он сменил дислокацию на латиноамериканскую страну. Косвенным аргументом считают грузовые авиарейсы в Венесуэлу компании, которая ранее работала с ЧВК.

«Бред уровня «Битвы экстрасенсов»»

В разговоре с «Царьградом» Луговой, автор книги «Штурм Бахмута», был категоричен: «Это такой бред, это как комментировать «Битву экстрасенсов». Евгений Викторович погиб».

По мнению военного, подобные информационные вбросы нужны, чтобы сформировать образ врага для мировой общественности. «И так «прощупывается» реакция аудитории», — пояснил он.

Луговой напомнил: до прихода к власти Уго Чавеса американцы вкладывали огромные средства в венесуэльскую инфраструктуру и нефтяную отрасль. Затем активы национализировали, и США, грубо говоря, «кинули на бабки». Теперь им нужна смена режима.

«Я был в Каракасе в 2012-м. Если существует ад на земле — это вот эта страна. Думаю, они своего добьются, но для этого нужны такие мифы», — заметил командир. Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.

Самолёты — не аргумент

Что касается грузовых бортов, которыми якобы пользуется «Вагнер» в Венесуэле, Луговой привёл любопытный факт: эти самолёты не числились на балансе юридических структур ЧВК. Их просто арендовали.

«На основании того, что там какие-то борты летают, все делают выводы о переброске контингента. Это из серии мифов и легенд, которые будут слагать о «Вагнере» ещё долго», — резюмировал эксперт.