Экономист Хазин призвал россиян пересмотреть стратегию хранения денег

Гражданам России, у которых уже есть какие‑то накопления, сейчас лучше не откладывать вопрос их защиты «на потом». По мнению известного экономиста Михаила Хазина, в преддверии 2026 года имеет смысл в срочном порядке пересмотреть свои подходы к сохранению и приумножению капитала. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», пишет «Царьград».

Эксперт обращает внимание: если цель — не просто копить деньги, а действительно их сберегать, важно заранее определить структуру своих активов. Речь идёт о том, в какие инструменты и в каких долях направлять средства, чтобы не наблюдать, как их постепенно «съедает» инфляция. По оценкам аналитиков, высокий уровень инфляции сохранится как минимум в ближайшие месяцы, и это меняет правила игры для частных инвесторов и просто аккуратных вкладчиков.

В таких условиях одним из наиболее надёжных способов защитить капитал остаются банковские вклады с максимально возможной процентной ставкой. Да, ставка редко радует будущими сказочными доходами, но именно депозиты сейчас помогают хотя бы удержать реальные деньги от обесценивания. Они не только компенсируют инфляцию, но и обеспечивают минимально положительную доходность, что в турбулентной экономике уже немало.

По словам Хазина, это не единственный шаг, о котором стоит подумать прямо сейчас. В ближайшие две недели физическим лицам имеет смысл особенно внимательно подойти к валютной диверсификации своих накоплений. Временной акцент на четырнадцатидневный промежуток здесь неслучаен: эксперт говорит о периоде, когда корректировать стратегию ещё не поздно, а откладывать уже рискованно.

На фоне нестабильности национальной валюты разумным решением выглядит разделение имеющихся сбережений на три части с последующим вложением их в разные иностранные валюты. Такой подход создаёт дополнительную устойчивость инвестиционного портфеля. Валютные риски не исчезают, но начинают работать в обе стороны, а разные экономические траектории стран‑эмитентов частично компенсируют колебания друг друга.

При этом Хазин советует придерживаться приблизительно равных долей при распределении средств между валютами. Такой симметричный подход помогает снизить потенциальный ущерб в случае резкого движения курса какой‑либо одной валюты. Не нужно пытаться угадать «единственного фаворита» — проще и безопаснее не ставить всё на одну денежную единицу.

Отдельным важным направлением экономист выделяет золото. Хазин рекомендует внимательно следить за динамикой цен на этот металл, а не воспринимать его как абстрактный «надёжный актив из учебника».

Исторически в периоды кризисов и глобальной напряжённости драгоценные металлы, и золото в первую очередь, показывали рост стоимости. Это делает их покупку особенно актуальной в моменты, когда другие инструменты выглядят шатко и непредсказуемо. Вложения в золото многие частные инвесторы рассматривают именно как способ не быстрого заработка, а защиты и постепенного увеличения капитала на длинной дистанции.

Эксперт советует не тянуть с выработкой стратегии работы с золотом. План инвестиций в этот инструмент, по его словам, лучше продумать заранее, ещё до наступления нового календарного года. Такой заблаговременный подход позволяет в полной мере использовать стабилизирующие и защитные свойства металла, а не реагировать на уже случившийся кризис в пожарном режиме.