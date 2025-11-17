Понедельник, 17 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
Новости РоссииИнтересное

Сербский старец оставил предупреждение для России на 2026 год: берегите свои дома

Валерия Мединская
Изображение от pvproductions на Freepik

Сербский подвижник со Святой горы Афон, схиархимандрит Стефан (Милкович), оставил после себя ряд пугающих предсказаний. Он уверенно говорил о грядущей катастрофе для США после 2025 года. Для России же у него был простой, но важный совет: «Советую беречь свои дома».

Кто такой старец Стефан?

Схиархимандрит Стефан Карульский (в миру Стефан Милкович) – известный сербский подвижник, проживший долгую жизнь на Афоне. Он скончался 4 декабря 2001 года. Священник успел оставить пророчества о будущем мира. В православной среде его почитают как прозорливого старца, поэтому к его словам относятся с особым вниманием.

Чудесное спасение и путь на Афон

Судьба самого Стефана Милковича была полна чудес. В 1945 году сербские коммунисты приговорили его к расстрелу по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Когда его уже поставили к стенке, он услышал внутренний голос: женщина велела ему бежать. Милкович не стал медлить и рванул с места. Солдаты открыли огонь, но ни одна пуля не задела беглеца.

Расценив это как Божье чудо, Стефан пешком отправился на Афон. Там он сначала поселился в сербском монастыре Хиландар, потом перешёл к русским братьям в Пантелеймонов монастырь. В итоге он избрал путь полного уединения и стал отшельником в пещерном скиту Карулия.

Читайте также  «Мир будет полыхать»: вскрылось пугающее пророчество Жириновского на 2026 год

Сербский старец увидел наше будущее: каким оно будет?

Его жизнь была суровой. Он жил среди голых камней, в сырости и холоде. Питался тем, что ловил в море, и овощами с крошечного огорода. Несмотря на тяжёлые условия, старец никогда не болел. Он принимал всех паломников – православных, католиков, протестантов.

Перед смертью он рассказал о видениях, связанных с 2026 годом и периодом далее. По его словам, мир ждёт мощный водный катаклизм.

— Её территории останутся практически в неизменном виде. А вот другим же странам придётся намного хуже, а больше всего пострадает североамериканский континент, говорил Стефан Карульский.

Предостережение для России

Старец предрёк, что Россия не пострадает от стихии. Однако на её территорию хлынут потоки беженцев из других стран. Благодаря своим просторам, страна сможет всех принять и расселить. Но, обращаясь к русским, старец оставил загадочное предупреждение: «Берегите свои дома».

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.

Последние новости

Монах Лаврентий Черниговский предсказывал объединение России и Украины: это обязательно случится

В пророчествах известного священнослужителя можно найти указания на то, когда Россия и Украина снова станут единым государством.

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.

Гороскоп на 14 ноября: день, для завершения начатого

Гороскоп на 14 ноября 2025 года: день для завершения...

От шоколада до ремня безопасности: какие праздники отмечают 14 ноября

14 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

«Роет себе могилу, не жалея земли»: провидица Ванга знала, каким страшным будет 2026 год

Одно из самых пугающих предсказаний болгарской провидицы касается ближайшего будущего.

Психотерапевт объяснила, почему сонники не работают и только сбивают с толку

Сновидение — вовсе не универсальный шифр, который одинаково читается для всех. Это сугубо индивидуальный язык бессознательного.

Сбывается пророческая фраза Жириновского, которую он сказал про украинцев

Как одной фразой лидер ЛДПР предсказал то, что случится с Украиной задолго до начала СВО.

«Мир будет полыхать»: вскрылось пугающее пророчество Жириновского на 2026 год

Владимир Жириновский оставил после себя огромное количество политических прогнозов....

Священник объяснил, является ли изменой просмотр порно

Как самостоятельная личность человек должен сам принять решение, о чем говорить на исповеди. 

Экстрасенс Янко предсказала, что скоро нас ждут очень хорошие новости с фронта СВО

Российские военные могут уже в ближайшее время удивить всех и тем самым приблизить победу.

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, Венеры и Солнца в Скорпионе — времени сильных эмоций и перемен.

Ретроградный Меркурий в 2026 году: влияния на знаки зодиака и прогнозы

Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с различными трудностями.

7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

Гороскоп на пятницу, 7 ноября 2025 года