Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
Новости РоссииИнтересное

Монах Лаврентий Черниговский предсказывал объединение России и Украины: это обязательно случится

Валерия Мединская

Схиархимандрит Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, известен не только своим духовным подвигом, но и ёмкими проповедями, в которых нередко звучали пророчества о будущем. Именно поэтому его предсказания и наставления, обращённые к потомкам, так популярны сейчас. Их бережно записывали и сохраняли последователи монаха, чтобы сравнить с тем, что происходит. Как итог — многое из того, что говорил Черниговский, в итоге сбылось.

Когда к власти пришли Советы, отец Лаврентий не отрёкся от веры. Он продолжал тайно проводить христианские таинства в подземной церкви. Но всё же нашлись прихожане, которые его предали. Старец чудом избежал ареста и лагерей. Несмотря на гонения, он призывал людей хранить церковные книги и верить, что настоящие богослужения обязательно вернутся.

Предсказал все ужасы Великой Отечественной войны

Пророчества старца Лаврентия во многом касались нелёгкой участи страны. Он предвидел ужасы Великой Отечественной войны, последующее разорение храмов и их будущее восстановление.

Монах Лаврентий Черниговский предсказывал объединение России и Украины: это обязательно случится
Изображение от jannoon028 на Freepik

Старец строго наставлял верующих не обращаться за помощью к шептунам и ведунам. Вместо этого он завещал учиться грамоте и никогда не забывать о молитве.

Украина не будет существовать без России

Много говорил святой и о землях, которые сегодня называют Украиной. Он был твёрдо уверен: исторические судьбы России и Украины переплетены так тесно, что одно государство не может существовать без другого.

— Наши родные слова — Русь и русский. Нельзя забывать того, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь изначально была вместе с великой Россией. Киев без России и в отдельности от нее немыслим ни в каком случае, — завещал Лаврентий Черниговский.

По словам старца, само слово «Украина» — позорное и унизительное. Появилось оно, согласно его записям, «благодаря полякам». Именно они, завоевав часть Руси и начав притеснять православную веру, назвали завоёванные земли «Окраиной».

Появится великое царство

России отец Лаврентий предрекал особую миссию. Он говорил, что стране суждено пройти «по пути страдания». Но после этих испытаний её ждёт «милость господняя и объединение со всеми славянскими народами в одно могучее царство».

— Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный божий помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Господь святую Русь помилует за то, что в ней было страшное предантихристово время, — пророчествовал старец.

Самые читаемые материалы

Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

Последние новости

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.

Гороскоп на 14 ноября: день, для завершения начатого

Гороскоп на 14 ноября 2025 года: день для завершения...

От шоколада до ремня безопасности: какие праздники отмечают 14 ноября

14 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

«Роет себе могилу, не жалея земли»: провидица Ванга знала, каким страшным будет 2026 год

Одно из самых пугающих предсказаний болгарской провидицы касается ближайшего будущего.

Психотерапевт объяснила, почему сонники не работают и только сбивают с толку

Сновидение — вовсе не универсальный шифр, который одинаково читается для всех. Это сугубо индивидуальный язык бессознательного.

Сбывается пророческая фраза Жириновского, которую он сказал про украинцев

Как одной фразой лидер ЛДПР предсказал то, что случится с Украиной задолго до начала СВО.

«Мир будет полыхать»: вскрылось пугающее пророчество Жириновского на 2026 год

Владимир Жириновский оставил после себя огромное количество политических прогнозов....

Священник объяснил, является ли изменой просмотр порно

Как самостоятельная личность человек должен сам принять решение, о чем говорить на исповеди. 

Экстрасенс Янко предсказала, что скоро нас ждут очень хорошие новости с фронта СВО

Российские военные могут уже в ближайшее время удивить всех и тем самым приблизить победу.

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, Венеры и Солнца в Скорпионе — времени сильных эмоций и перемен.

Ретроградный Меркурий в 2026 году: влияния на знаки зодиака и прогнозы

Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с различными трудностями.

7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

Гороскоп на пятницу, 7 ноября 2025 года

Новой силой станут «три кита»: пророчество Ванги на 2026 год сулит жёсткий передел мира

Начнётся «новое тысячелетие»: что оно несёт России?