Россия готовит новое наступление под названием «Зимний шторм». Такое мнение высказали сразу несколько военных экспертов после совещания, которое 20 ноября провёл Верховный главнокомандующий Владимир Путин с генералами. Бывший разведчик и полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук в разговоре с «МК» объяснил, какое направление может быть самым перспективным.

Напомним, 20 ноября Владимир Путин совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции и посетил командный пункт группировки «Запад». На совещании он заслушал подробный доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Обсуждалась текущая обстановка на ключевых направлениях — освобождение Купянска, зачистка левого берега реки Оскол и ситуация в районе Волчанска.

Особое внимание уделили не общим сводкам, а детальному анализу тактической обстановки. Президент лично запросил информацию о событиях в Константиновке, о ситуации в районе Северска, а также о ходе операции по блокированию группировки противника численностью до 15 батальонов в районе Купянска-Узлового.

Политолог Руслан Осташко назвал это совещание знаковым и увидел в нём признак смены оперативной фазы.

«Мы переходим от методичного перемалывания к гораздо более масштабным действиям. Мы готовим плацдарм, чтобы обрушить фронт врага каскадно», — написал он в своём канале.

По его словам, внимание президента к важным логистическим узлам — таким как Купянск-Узловой и переправы через Оскол — говорит о подготовке к операциям, которые могут дестабилизировать всю систему обороны ВСУ в этом районе. Он считает, что такая вовлечённость руководства страны свидетельствует о переходе операции в решающую стадию.

«Ситуация показывает, что время пауз и “жестов доброй воли” прошло. В ближайшее время боевые действия станут более активными и решительными», — подчеркнул Осташко.

Анатолий Матвийчук отметил, что появление Верховного главнокомандующего в военной форме, которую он раньше почти не носил, стало прямым сигналом для Запада.

— Это сигнал о том, что мы относимся к происходящему максимально серьёзно. Здесь не политические игры — мы ведём реальные боевые действия и решительно добиваемся поставленных целей.

Он добавил, что личное присутствие президента на таких совещаниях показывает: всё идёт по плану и находится под жёстким контролем. Это часть последовательной политики России.

Говоря о зимнем наступлении, Матвийчук отметил, что ничего не скрывалось: страна уже перешла к активным действиям. Об этом не раз заявлял министр обороны Андрей Белоусов, и сам президент ясно дал понять, что период игр закончился — теперь выполняются реальные боевые задачи.

По его словам, если раньше Россия воспринимала Украину как «заблудшего младшего брата», то теперь ясно: брата нет — есть враг, вставший на путь неонацизма и русофобии. Поэтому Россия будет использовать все имеющиеся средства для достижения победы.

«Мы точно не будем сидеть сложа руки, — уверен эксперт. — И вот жёсткий сигнал: все видели карту за спиной начальника Генштаба, где Николаев и Одесса были обозначены в составе Российской Федерации. Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим».