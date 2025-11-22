Суббота, 22 ноября, 2025
2.8 C
Рязань
НовостиНовости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

Алексей Самохин
Владимир Путин, скриншот видео

Россия готовит новое наступление под названием «Зимний шторм». Такое мнение высказали сразу несколько военных экспертов после совещания, которое 20 ноября провёл Верховный главнокомандующий Владимир Путин с генералами. Бывший разведчик и полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук в разговоре с «МК» объяснил, какое направление может быть самым перспективным.

Напомним, 20 ноября Владимир Путин совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции и посетил командный пункт группировки «Запад». На совещании он заслушал подробный доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Обсуждалась текущая обстановка на ключевых направлениях — освобождение Купянска, зачистка левого берега реки Оскол и ситуация в районе Волчанска.

Особое внимание уделили не общим сводкам, а детальному анализу тактической обстановки. Президент лично запросил информацию о событиях в Константиновке, о ситуации в районе Северска, а также о ходе операции по блокированию группировки противника численностью до 15 батальонов в районе Купянска-Узлового.

Политолог Руслан Осташко назвал это совещание знаковым и увидел в нём признак смены оперативной фазы.

Читайте также  Экспериментальное супероружие НАТО может достаться российским войскам в Покровске. Эксперты назвали сроки освобождения города

«Мы переходим от методичного перемалывания к гораздо более масштабным действиям. Мы готовим плацдарм, чтобы обрушить фронт врага каскадно», — написал он в своём канале.

По его словам, внимание президента к важным логистическим узлам — таким как Купянск-Узловой и переправы через Оскол — говорит о подготовке к операциям, которые могут дестабилизировать всю систему обороны ВСУ в этом районе. Он считает, что такая вовлечённость руководства страны свидетельствует о переходе операции в решающую стадию.

«Ситуация показывает, что время пауз и “жестов доброй воли” прошло. В ближайшее время боевые действия станут более активными и решительными», — подчеркнул Осташко.

Анатолий Матвийчук отметил, что появление Верховного главнокомандующего в военной форме, которую он раньше почти не носил, стало прямым сигналом для Запада.

— Это сигнал о том, что мы относимся к происходящему максимально серьёзно. Здесь не политические игры — мы ведём реальные боевые действия и решительно добиваемся поставленных целей.

Он добавил, что личное присутствие президента на таких совещаниях показывает: всё идёт по плану и находится под жёстким контролем. Это часть последовательной политики России.

Читайте также  В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

Говоря о зимнем наступлении, Матвийчук отметил, что ничего не скрывалось: страна уже перешла к активным действиям. Об этом не раз заявлял министр обороны Андрей Белоусов, и сам президент ясно дал понять, что период игр закончился — теперь выполняются реальные боевые задачи.

По его словам, если раньше Россия воспринимала Украину как «заблудшего младшего брата», то теперь ясно: брата нет — есть враг, вставший на путь неонацизма и русофобии. Поэтому Россия будет использовать все имеющиеся средства для достижения победы.

«Мы точно не будем сидеть сложа руки, — уверен эксперт. — И вот жёсткий сигнал: все видели карту за спиной начальника Генштаба, где Николаев и Одесса были обозначены в составе Российской Федерации. Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим».

Другие материалы рубрики

Названа причина смерти 27‑летнего актёра Петра Вечеркова

Стало известно о состоянии пострадавших после атаки дронов на Волгоград

40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Экспериментальное супероружие НАТО может достаться российским войскам в Покровске. Эксперты назвали сроки освобождения города

Спасатель рассказал о странности в новой версии исчезновения Усольцевых

В Псковской области пожаловались на массовую блокировку сим-карт

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Кино и ТВ

Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

На сцену снова выйдут популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены, чтобы в командном юмористическом соревновании побороться за титул самой смешной звезды России.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 