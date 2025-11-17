Вслед за Одессой российский удар возмездия достал и дунайский военный порт Измаил Одесской области. По информации военкоров, портовые сооружения, принимающие военные грузы из стран НАТО, атаковали несколько волн ударных беспилотников «Герань». Об этом пишет aif.ru.

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщает как минимум о двух волнах атак: первая из 15, а вторая из 20 БПЛА. Они пикировали на цели один за другим. Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.

Эксперты отмечают: в Румынии находится один из крупнейших военно-логистических хабов, через который на Украину поступает вооружение, техника, боеприпасы и различное имущество НАТО для обеспечения украинской армии. Сегодня ночью всё это «добро» сгорело на глазах румынских «зрителей».

Помимо ударов по объектам ВСУ в Одесской области, военные цели были атакованы в Черниговской, Харьковской и Сумской областях. По предварительной информации, в городах Новгород-Северский и Мена Черниговской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Электричество пропало на большей части территории области. В Сумах и Балаклее воздушные удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и площадкам с техникой.

Утром 17 ноября взрывы гремят в Павлограде Днепропетровской области. На воздух взлетают склады с боеприпасами, горят емкости с топливом для бронетехники.

Измаил получил особенно мощный удар. 35 беспилотников в двух волнах — это серьезная концентрация огневой мощи на одной цели. «Герани» прилетали одна за другой, методично уничтожая портовые сооружения.

Тот факт, что пламя было видно с румынского берега, говорит о масштабе пожаров. Дунай здесь не самая широкая река, но все равно расстояние приличное. Значит, пожар был действительно огромным.

Измаил стратегически важен как точка входа военных грузов НАТО. Через Румынию идет значительная часть поставок для украинской армии. Порт на Дунае позволяет разгрузить эти поставки в глубине территории, минуя более уязвимые маршруты.