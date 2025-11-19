Среда, 19 ноября, 2025
Генерал Попов рассказал, что скрывает Сырский на фоне провала у Гуляйполя

Главком ВСУ Александр Сырский, вероятно, ждет внезапного появления на Украине иностранных контингентов, заявил «МК» генерал-майор авиации Владимир Попов.

Собеседник издания обратил внимание, что российские войска успешно наступают в районе Гуляйполя, взяли Малую Токмачку, движутся в сторону Орехово и продолжают бои за Красноармейск. При этом Сырский вводит резервы с запозданием. Генерал допустил, что он ждет неких западных поставок.

«Не исключено, что есть какая-то скрытая договоренность по поводу введения резервов из стран НАТО. Из Европы могут прийти очень хорошо сформированные отдельные батальоны с вооружением и техникой», — сказал Попов.

По его мнению, они могут прийти из ФРГ, Франции, Нидерландов, Польши и Финляндии.

Генерал-майор считает вероятным вариант, при котором ВСУ и силы НАТО под видом добровольцев попытаются нанести удар.

Российские власти неоднократно предупреждали о недопустимости появления западных континентов на Украине.

