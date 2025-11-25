Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Две трети россиян назвали несправедливой идею запретить скидки на маркетплейсах

Алексей Самохин
Фото: freepik.com

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян об отношении к инициативе крупнейших банков страны. Речь идёт о возможном запрете для маркетплейсов предлагать скидки при оплате покупок картами конкретных кредитных организаций. Идея вызвала резко негативную реакцию активных онлайн-покупателей.

Семь из десяти россиян с разной периодичностью покупают товары на маркетплейсах. Эти платформы прочно вошли в повседневную жизнь, а скидки и спецпредложения стали важной частью покупательской модели. Неудивительно, что любые попытки изменить привычные условия вызывают беспокойство.

Две трети назвали идею несправедливой

Почти две трети покупателей считают инициативу банков несправедливой. Многие воспринимают её как стремление крупных финансовых организаций ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных предложений. Каждый второй онлайн-покупатель рассматривает такой запрет как прямой удар по своему бюджету.

Покупатели уверены: исчезновение скидок неминуемо приведёт к росту цен. Большинство опрошенных отметили, что подобные ограничения ухудшат условия для миллионов людей и негативно скажутся на малом и среднем бизнесе, который активно пользуется маркетплейсами как каналом сбыта.

Общественный консенсус против ограничений

По итогам опроса сформировался явный общественный консенсус. Россияне воспринимают возможные ограничения на скидки как меру, которая бьёт не по крупным площадкам, а по обычному потребителю. Инициатива банков расценивается как шаг в пользу крупных игроков финансового рынка, а не в интересах людей.

Читайте также  Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что подобные идеи могут разрушить сложившийся баланс в одной из самых значимых потребительских сфер. Для многих семей маркетплейсы с бонусами и скидками — не просто удобство, а способ экономить в условиях растущих расходов.

Другие материалы рубрики

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Спасатель рассказал о странности в новой версии исчезновения Усольцевых

Цены на автомобили Lada снова вырастут, предупредил глава «Автоваза»

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

В аварии с автобусом под Екатеринбургом погибли две молодые подруги

Мироточение иконы Николая II объяснили грозным предзнаменованием

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...