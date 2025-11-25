Две трети россиян назвали несправедливой идею запретить скидки на маркетплейсах

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян об отношении к инициативе крупнейших банков страны. Речь идёт о возможном запрете для маркетплейсов предлагать скидки при оплате покупок картами конкретных кредитных организаций. Идея вызвала резко негативную реакцию активных онлайн-покупателей.

Семь из десяти россиян с разной периодичностью покупают товары на маркетплейсах. Эти платформы прочно вошли в повседневную жизнь, а скидки и спецпредложения стали важной частью покупательской модели. Неудивительно, что любые попытки изменить привычные условия вызывают беспокойство.

Две трети назвали идею несправедливой

Почти две трети покупателей считают инициативу банков несправедливой. Многие воспринимают её как стремление крупных финансовых организаций ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных предложений. Каждый второй онлайн-покупатель рассматривает такой запрет как прямой удар по своему бюджету.

Покупатели уверены: исчезновение скидок неминуемо приведёт к росту цен. Большинство опрошенных отметили, что подобные ограничения ухудшат условия для миллионов людей и негативно скажутся на малом и среднем бизнесе, который активно пользуется маркетплейсами как каналом сбыта.

Общественный консенсус против ограничений

По итогам опроса сформировался явный общественный консенсус. Россияне воспринимают возможные ограничения на скидки как меру, которая бьёт не по крупным площадкам, а по обычному потребителю. Инициатива банков расценивается как шаг в пользу крупных игроков финансового рынка, а не в интересах людей.

Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что подобные идеи могут разрушить сложившийся баланс в одной из самых значимых потребительских сфер. Для многих семей маркетплейсы с бонусами и скидками — не просто удобство, а способ экономить в условиях растущих расходов.