Депутат назвал истинную цель покушения на Сергея Шойгу

Алексей Самохин
Сергей Шойгу, скриншот видео

Целью покушения на секретаря Совбеза России Сергея Шойгу был не медийный эффект, а реальный удар по безопасности страны. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Шойгу занимал высокий пост министра обороны. Сейчас — секретарь Совбеза. Занимается непосредственно обеспечением безопасности граждан, укреплением обороноспособности и другими серьезными вопросами. Он — серьезный политический, военный и государственный деятель», — отметил парламентарий.

По словам Швыткина, успех покушения нанес бы России не только политический, но и военный урон. Депутат подчеркнул: часть работы Шойгу остается вне публичного поля. Это переговорные процессы с другими государствами, отстаивание интересов России на политико-дипломатическом уровне.

«Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле. Главной целью был содержательный удар по стране», — заключил политик.

Ранее стало известно, что покушение планировалось на кладбище, куда чиновник приезжал на могилы родственников. О сорванном готовящемся покушении три дня назад официально сообщила ФСБ. Тогда в ведомстве не раскрыли имя «одного из высших должностных лиц России», которого хотели убить.

