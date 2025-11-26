Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
НовостиНовости России

Депутат Госдумы назвал блокировку WhatsApp вопросом времени

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Депутат Госдумы Артём Кирьянов заявил, что полная блокировка мессенджера WhatsApp* в России становится неизбежной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По данным портала «Сбой РФ», только за вчерашний день поступило 1274 жалобы на работу WhatsApp по всей стране. Пользователи сообщают о невозможности отправлять сообщения, проблемах с подключением и потерях доступа к сервису.

Кирьянов отметил, что регулярные неполадки перестали удивлять россиян. По его словам, речь идёт не просто о технических трудностях, а о системной ненадежности западного приложения.

Особое внимание депутат обратил на вопросы конфиденциальности: недавний слив 3,5 миллиарда номеров телефонов, связанных с WhatsApp, он назвал «верхушкой айсберга».

Игнорирование российских законов

Кирьянов напомнил, что WhatsApp не исполняет требования российского законодательства и игнорирует запросы регуляторов. Компания-владелец — Meta, признанная в России экстремистской и запрещённая.

«WhatsApp не выполняет российские законы, и его политика идёт вразрез с интересами государства и граждан. Этого уже достаточно, чтобы задуматься о праве такого мессенджера работать в России», — написал парламентарий.

Читайте также  SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Он подчеркнул, что у компании было достаточно времени, чтобы наладить официальное взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого сделано не было.

«Закон есть закон»

Депутат считает, что многочисленные сбои, утечки данных и пренебрежение требованиям закона делают использование мессенджера небезопасным.

«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — заключил Кирьянов.

* Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ

Другие материалы рубрики

Цены на автомобили Lada снова вырастут, предупредил глава «Автоваза»

В аварии с автобусом под Екатеринбургом погибли две молодые подруги

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Зоолог объяснил, могла ли змея стать причиной исчезновения семьи Усольцевых

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Почему дроны не смогли найти пропавшую семью Усольцевых, объяснил эксперт

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.