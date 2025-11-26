Депутат Госдумы назвал блокировку WhatsApp вопросом времени

Депутат Госдумы Артём Кирьянов заявил, что полная блокировка мессенджера WhatsApp* в России становится неизбежной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По данным портала «Сбой РФ», только за вчерашний день поступило 1274 жалобы на работу WhatsApp по всей стране. Пользователи сообщают о невозможности отправлять сообщения, проблемах с подключением и потерях доступа к сервису.

Кирьянов отметил, что регулярные неполадки перестали удивлять россиян. По его словам, речь идёт не просто о технических трудностях, а о системной ненадежности западного приложения.

Особое внимание депутат обратил на вопросы конфиденциальности: недавний слив 3,5 миллиарда номеров телефонов, связанных с WhatsApp, он назвал «верхушкой айсберга».

Игнорирование российских законов

Кирьянов напомнил, что WhatsApp не исполняет требования российского законодательства и игнорирует запросы регуляторов. Компания-владелец — Meta, признанная в России экстремистской и запрещённая.

«WhatsApp не выполняет российские законы, и его политика идёт вразрез с интересами государства и граждан. Этого уже достаточно, чтобы задуматься о праве такого мессенджера работать в России», — написал парламентарий.

Он подчеркнул, что у компании было достаточно времени, чтобы наладить официальное взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого сделано не было.

«Закон есть закон»

Депутат считает, что многочисленные сбои, утечки данных и пренебрежение требованиям закона делают использование мессенджера небезопасным.

«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — заключил Кирьянов.

* Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ